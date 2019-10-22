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La Kalle  / Miley Cyrus

Miley Cyrus

  • Miley Cyrus aparece como Hannah Montana 20 años después del estreno
    Hannah Montana
    Foto: Disney Channel
    Farándula

    Así luce Miley Cyrus como Hannah Montana dos décadas después del estreno

    Fotos recientes muestran a Miley Cyrus nuevamente caracterizada como Hannah Montana. La aparición forma parte de un especial que recuerda el estreno de la serie juvenil.

  • Miley Cyrus, actriz y cantante
    Miley Cyrus, actriz y cantante
    Foto: Instagram @mileycyrus
    Farándula

    Miley Cyrus sorprendió en los Óscar 2025 con un look inusual; no se le veían las cejas

    La cantante impactó en la alfombra roja con una elección estética que desató reacciones encontradas entre sus fanáticos.

  • Taylor Swift y Dua Lipa en la gala de los Grammy 2024
    Taylor Swift y Dua Lipa en la gala de los Grammy 2024
    / Foto: Composición AFP
    Farándula

    Mejores atuendos de los Premios Grammy 2024

    Los artistas llegaron a la gala luciendo sus mejores atuendos, enmarcando una noche llena de música y galardones en los Premios Grammy 2024.

  • Miley Cyrus, cantante americana
    Miley Cyrus, cantante americana
    /Foto AFP
    Música

    Miley Cyrus se venga de su expareja con nueva canción; fue más sutil que Shakira

    La cantante eligió el día del cumpleaños de su ex para hacer el lanzamiento, por ese motivo varios internautas aseguran que es una indirecta para Liam Hemsworth.

  • Laura Bozzo
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    "Para mi nunca serán reyes", la polémica reacción de Laura Bozzo tras la muerte de la reina

    La presentadora peruana se refirió al príncipe Carlos como "desgraciado"

  • Miley Cyrus
    Miley Cyrus
    /Foto: AFP
    Farándula

    Avión en el que se transportaba Miley Cyrus tuvo que aterrizar de emergencia tras impactarle un rayo

    La cantante se dirigía a Paraguay para continuar con su gira.

  • Miley Cyrus en Bogotá
    Miley Cyrus en Bogotá
    /Foto: Captura de video
    Farándula

    Miley Cyrus presentó afectación de salud en pleno show en Bogotá; tuvo que vomitar en su camerino

    La cantante no se sintió muy bien durante su show en el Movistar Arena.

  • Miley Cyrus - Fotos AFP
    La Kalle - Aterrorizada Miley Cyrus - Fotos AFP
    La Kalle - Aterrorizada Miley Cyrus - Fotos AFP
    Farándula

    Miley Cyrus aprovechó vacaciones para mostrar su nuevo amor y el 'cuerpazo' que tiene

    La cantante se dejó ver en un sexy vestido de baño

  • 20598_Ricky Martin / Foto: Instagram
    ¡Qué tiburón! Fans de Ricky quedaron más enamoradas que nunca por nuevo videclip
    Ricky Martin / Foto: Instagram
    Farándula

    Top 5: Famosos que decidieron salir del closet

    Las maneras de contarlos han sido diversas, pero el sentimiento de liberación ha sido casi el mismo.

  • Miley Cyrus, cantante americana
    Miley Cyrus, cantante americana
    /Foto AFP
    Farándula

    VIDEO: Miley Cyrus inicia el 2022 con las lolas al aire

    La cantante estaba en pleno show y el top que estaba usando se le cayó.

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