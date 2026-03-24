Enlace para ver especial de Hannah Montana; celebración del 20 aniversario

El momento de sacar el micrófono frente al espejo ha regresado de forma oficial. Disney+ ha habilitado el link oficial para acceder al evento televisivo más esperado de la década para la generación Z: el especial por el 20º aniversario de Hannah Montana.

Esta producción, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming, no es simplemente un repaso de escenas viejas, sino una experiencia inmersiva de una hora de duración que te llevará de vuelta a Malibú sin escalas.

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¿Dónde se puede ver el estreno de Hannah Montana?

El acceso también se ha habilitado a través de Hulu para quienes cuentan con el paquete compartido con Disney+.



Para el resto del mundo, la casa de Mickey Mouse es el único lugar donde podrás encontrar este tesoro de la cultura pop.

El especial llega justo cuando la serie original, emitida entre 2006 y 2011, ha acumulado la impresionante cifra de 500 millones de horas de streaming a nivel global, demostrando que el fenómeno de Miley Stewart sigue más vivo que nunca.

Al hacer clic en el link de estreno, te encontrarás con un formato de talk show documental dirigido por Sam Wrench.

La gran protagonista, Miley Cyrus, se sienta frente a la podcaster Alex Cooper en una entrevista grabada con público en vivo que promete revelar secretos que han estado guardados por dos décadas.

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No es solo una charla; es una reconciliación pública entre la Miley actual y ese personaje que, según sus propias palabras, no estaba tratando de eliminar, sino de dejar progresar como parte de su identidad.

Dentro del contenido que podrás ver al acceder al enlace, destaca la recreación exacta de los sets de grabación originales.

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Podrás ver de nuevo la sala de estar de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana, ese que todas soñamos con tener alguna vez.

Además, el material de archivo inédito te permitirá ver qué pasaba detrás de cámaras mientras se grababan los episodios que marcaron nuestra infancia.

El plato fuerte que justifica cada segundo de la suscripción es la actuación musical especial. Miley se sube al escenario para interpretar "The Other Side of Me", el himno pop que abrió su álbum debut en 2006.

Es un viaje directo a la era de los iPods y los pósters en la pared, pero con la madurez vocal de la artista que conocemos hoy.