¿A qué hora se estrena en Colombia Hannah Montana, especial 20 aniversario?

El esperado especial de Hannah Montana por sus 20 años tiene una hora marcada en el reloj para el territorio nacional colombiano, las 2:00 a.m. de este martes 24 de marzo.

Disney+ ha sincronizado sus relojes globales para que el estreno coincida exactamente con las dos décadas del primer episodio de la serie en 2006, permitiendo que Colombia sea de los primeros países en Latinoamérica en disfrutar del contenido.

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A esa hora de la madrugada, la plataforma liberará el especial que tiene una duración de 60 minutos exactos.



Es el tiempo perfecto para sumergirse en una producción que mezcla la entrevista profunda con actuaciones musicales.

Miley Cyrus ha preparado este evento como una "carta de amor" a los fans que la han apoyado durante 20 años, y el público colombiano, que siempre ha sido uno de los más apasionados, podrá verlo desde el primer minuto disponible.



¿De qué trata el capítulo nuevo de Hannah Montana?

Te encontrarás con una Miley Cyrus que abraza su pasado de una forma única. El especial incluye la participación de Billy Ray Cyrus y otros rostros conocidos que formaron parte de la serie que lanzó 14 álbumes de platino y 18 de oro en todo el mundo.

Para los que crecieron viendo Disney Channel en Colombia, ver a Miley recrear el icónico gesto de dibujar las orejas de Mickey Mouse con la varita mágica será, sin duda, el momento más viral de la jornada.

La estructura del especial, producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions.

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Desde la entrevista conducida por Alex Cooper hasta la exhibición de imágenes inéditas que nunca salieron al aire en la versión original de la serie, el contenido justifica plenamente el trasnocho.

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Además, la recreación de los escenarios icónicos como la casa de Malibú permitirá a los espectadores sentir que el tiempo no ha pasado.

Es una oportunidad única para ver a Miley Cyrus reivindicar su mosaico de identidad, donde Hannah Montana es una pieza que ya no intenta ocultar, sino celebrar junto a toda una generación que creció junto a ella.