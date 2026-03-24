¿Dónde y cuándo ver a Hannah Montana hoy? Todo sobre estreno del especial con Miley Cyrus

Si te preguntas dónde ver el especial por el 20º aniversario de Hannah Montana, la respuesta es corta: Disney+ a nivel mundial y Hulu.

Tras meses de rumores, la producción finalmente ha aterrizado en el catálogo digital este martes 24 de marzo de 2026, coincidiendo con la fecha exacta en la que Miley Stewart apareció por primera vez en nuestras pantallas hace dos décadas.

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El horario de estreno ha sido escalonado para que nadie se quede atrás. Mientras que en España el contenido estuvo disponible desde las 8:00 a.m., en otros países los fans tuvieron que madrugar un poco más.



En México, Guatemala y El Salvador el estreno fue a la 1:00 a.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador la cita fue a las 2:00 a.m.

Por su parte, los seguidores en Argentina, Chile y Brasil pudieron acceder al especial a partir de las 4:00 a.m.

Esta programación global asegura que el "Hannahversario" sea un evento masivo en redes sociales desde las primeras horas del día.

Este especial se aleja del formato de una serie convencional para presentarse como un documental de una hora con tintes de talk show.

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Bajo la dirección de Sam Wrench, Miley Cyrus se enfrenta a una conversación honesta con Alex Cooper, donde reflexiona sobre cómo ha integrado sus diferentes versiones artísticas en un "precioso tapiz de retazos" sin desechar nada de su pasado.

La artista ha dejado claro que este evento es su forma de agradecer a los millones de fans que han acumulado más de 500 millones de horas viendo su contenido.

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¿Qué verás en el estreno de Hannah Montana?

La producción ha tirado la casa por la ventana con la reconstrucción de los sets originales de la serie, incluyendo el legendario armario giratorio de Hannah.

También hay material de archivo que muestra a una joven Miley Cyrus creciendo frente a las cámaras y apariciones sorpresa de miembros del elenco original.

Uno de los momentos más comentados es la interpretación en vivo de "The Other Side of Me", canción que no escuchábamos con su voz actual en un escenario de este tipo.

Además del nuevo documental, la plataforma ha aprovechado para recordar que las cuatro temporadas completas de la serie original, así como la película de 2009 y el especial de conciertos, están disponibles para quienes deseen hacer un maratón completo tras terminar el nuevo estreno.

