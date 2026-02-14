Inesperada decisión de música inédita de Yeison Jiménez, ¿qué oculta su último proyecto?

La música popular colombiana sigue sintiendo la ausencia de Yeison Jiménez, cuyo fallecimiento dejó un vacío entre seguidores, colegas y la industria musical.

En medio del duelo y de los homenajes que se le han rendido en las últimas semanas, su agrupación decidió pronunciarse y compartir un mensaje que marca un punto clave sobre el futuro de su proyecto artístico y el legado que dejó el cantante en los escenarios.

El legado musical de Yeison Jiménez

A un mes del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y familia hicieron un anuncio que emocionó a sus seguidores. La agrupación musical del artista confirmó que continuará en los escenarios, manteniendo vivo el legado artístico del intérprete tras su partida.



En un comunicado compartido recientemente en la cuenta oficial de Instagram vinculada al cantante, la agrupación expresó que el espacio siempre fue de él de su voz, sus canciones y la conexión profunda que construyó con sus seguidores.



El mensaje, acompañado de palabras de gratitud y respeto, anunciaba que hay historias que aún merecen ser contadas.

La banda explicó que, aunque la presencia física de Yeison ya no esté, la música que grabó y el trabajo que dejó atrás seguirán siendo parte del camino de quienes lo acompañaron en vida.

Por eso, el equipo y la familia tomaron la decisión de seguir adelante con la agrupación como una forma permanente de homenaje, para que sus canciones no dejen de sonar frente a sus seguidores en Colombia y en el mundo.

“La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”, expresaron en el comunicado, que fue publicado con palabras de cariño y respeto para el artista.

La decisión fue recibida con emoción entre los fanáticos del fallecido cantante. Muchos compartieron opiniones en redes sociales destacando que el legado de Yeison no se pierde, sino que se transforma en memoria y música continua.

Comentarios como “su legado vivirá por siempre” y “muere a quien se olvida” fueron recurrentes entre quienes siguen al artista desde hace años.

Además de anunciar la continuidad de la agrupación, sus seguidores también conocieron que existen canciones inéditas grabadas por Yeison Jiménez, lo que significa que aún podría haber nuevas publicaciones musicales en el futuro.

Según reveló el equipo de producción, el artista dejó material suficiente para seguir compartiendo su trabajo, incluyendo grabaciones que podrían conformar futuros álbumes o sencillos.

