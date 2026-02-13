Inquietante relato del vocalista de Grupo Firme previo al fallecimiento de Yeison Jiménez

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, abrió su corazón al relatar una experiencia que vivió en un vuelo privado el mismo día en que se conoció el trágico accidente aéreo que le costó la vida al cantante colombiano Yeison Jiménez y a cinco personas más.

El músico compartió su testimonio durante una entrevista grabada para el programa de Pepe Garza, donde detalló cómo, por decisión propia, terminó embarcándose en una aeronave que no era la que comúnmente utiliza para sus traslados, un hecho que luego lo dejó reflexionando profundamente sobre los riesgos de volar.

Según contó Caz, aquella mañana él debía volar en un avión rentado, pero por buscar una alternativa más “económica” optó por una aeronave de menor antigüedad.



“Yo me venía bajando de un percance que tuve… porque el avión mío estaba rentado y agarré uno por fuera, estaba más viejito, entonces yo ya sé con quién tengo que volar y con quién no y dije ‘ah, qué puede pasar’”, relató el artista mexicano.

El susto se produjo apenas unas tres horas antes de que se conociera el accidente que enlutaría a la industria musical popular. Caz explicó que durante el vuelo sintió fuertes movimientos por el viento y problemas con la calefacción, lo que provocó momentos de tensión dentro de la cabina, aunque reconoció que no llegó a ser una situación realmente peligrosa.

“No fue nada grave… era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada”, precisó.

Lo que para muchos fue un simple contratiempo, para el cantante se transformó en una experiencia que lo marcó emocionalmente.

Apenas horas después, al enterarse de la noticia del accidente ocurrido en la zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, donde las autoridades confirmaron el deceso de Jiménez y de los ocupantes de la avioneta mientras se dirigían a una presentación en Antioquia, Caz sintió un fuerte impacto psicológico.

El mexicano admitió que tras ese episodio ha preferido viajar únicamente en aviones comerciales por precaución.

“Todos estos días estuve en shock… y ahorita he estado volando en aviones comerciales, creo que la voy a seguir porque traigo un poco de miedo”, confesó, agregando que el dolor por la pérdida de Jiménez y sobre lo impredecible que puede ser la vida.

Además de compartir ese susto, Caz lamentó profundamente la partida de Jiménez, con quien tenía planes de compartir escenario en varias presentaciones por Sudamérica este año. Según el cantante, su último contacto con el artista colombiano fue en diciembre de 2025, apenas unos días antes de que el 2026 arrancara con tragedia para sus seguidores.

