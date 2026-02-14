Revelan inédito video de Yeison Jiménez que conmueve a sus fans; temía sufrir un infarto

A un mes de su inesperado fallecimiento en un accidente aéreo, un nuevo recuerdo vuelve a poner el nombre de Yeison Jiménez en el centro de la conversación.

Se trata de un video inédito que ha comenzado a circular en redes sociales y que muestra al cantante en uno de los momentos más felices —y nerviosos— de su carrera: cuando se enteró de que había logrado vender todas las entradas para su concierto en el estadio El Campín.

El clip, compartido por la periodista y relacionista pública Alejandra Aranzazu, amiga cercana del artista, ha generado una ola de reacciones entre seguidores y colegas del mundo musical.

En las imágenes se observa al intérprete visiblemente emocionado, incrédulo ante la magnitud del logro. Su reacción, espontánea y cargada de humor, hoy se mira con una mezcla de sonrisa y nostalgia.

Yeison Jiménez y el día que sintió “un infarto” de emoción

En el video, el cantante de Manzanares expresa con tono nervioso: “La gente me quiere matar de un infarto, la gente no está pensando en mi corazoncito, tengo calor, tengo frío, me sudan las manos… Me quedé por fuera de mi propio concierto”.

La frase, dicha entre risas y asombro, reflejaba el impacto emocional que significaba para él alcanzar un sold out en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Alejandra Aranzazu acompañó la publicación con un mensaje en el que recordó lo especial que fue ese instante. “Cuando su primer Campín, él tan feliz cumpliendo lo que siempre había soñado. Qué honor haber podido compartir momentos tan especiales como estos”, escribió.

Sus palabras dejaron ver la cercanía profesional y personal que los unía.El colapso de la página oficial de venta de entradas por la alta demanda fue otro detalle que marcó ese día. Para el artista, que construyó su carrera paso a paso, ese lleno total representaba la confirmación de años de trabajo y perseverancia.

Yeison Jiménez: homenajes que mantienen viva su memoria

La publicación del video coincidió con la conmemoración del primer mes desde su fallecimiento, ocurrido el 10 de enero. Familiares y amigos han compartido mensajes y recuerdos que evidencian el vacío que dejó su partida.

Camila, su hija mayor, publicó una fotografía en blanco y negro tomada durante uno de sus conciertos, acompañada por la canción “Amor eterno” y un mensaje breve pero contundente: “Te llevo en mi corazón”.

Por su parte, su hermana Lina Jiménez difundió un video grabado en el lugar del accidente, donde se realizó un velorio simbólico con cinco arreglos florales, uno por cada persona fallecida.

Las palabras de Lina, cargadas de afecto y añoranza, también tocaron a miles de seguidores. Recordó la última fotografía que se tomaron juntos horas antes del accidente y expresó cuánto lo extraña en los momentos más cotidianos.

Este nuevo video no solo revive la faceta alegre y vulnerable del cantante, sino que también reafirma el impacto que tuvo en su familia y en su público. La emoción que sintió al hablar de un posible “infarto” por felicidad hoy se transforma en un recuerdo entrañable que sus seguidores atesoran como parte de su legado artístico y humano.

