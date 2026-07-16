Shakira liderará el show de la final del Mundial 2026; mira quiénes la acompañan

La final del Mundial FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol, también marcará un antes y un después en la historia del torneo. El próximo 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será escenario de un espectáculo que reunirá a varias de las figuras más importantes de la música mundial.

La gran protagonista será Shakira, quien encabezará por primera vez el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo. La colombiana compartirá escenario con artistas internacionales en un espectáculo que seguirá el formato del tradicional entretiempo del Super Bowl y que tendrá una duración aproximada de once minutos.

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La FIFA confirmó un cartel de talla mundial para el espectáculo del entretiempo. Junto a Shakira estarán Madonna, BTS y Justin Bieber, quien fue anunciado como una de las grandes sorpresas. También participará Burna Boy, colaborador de la colombiana en la canción oficial Dai Dai.



El show también reunirá al director de orquesta Gustavo Dudamel, la banda Coldplay y el coro neoyorquino PS22. Además, personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets harán parte del espectáculo, con una puesta en escena que celebrará la diversidad cultural del Mundial 2026.

¿Cómo será la ceremonia de clausura?

Antes del partido entre Argentina y España, la FIFA realizará la tradicional ceremonia de clausura, la cual comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial, es decir, desde las 12:30 p. m. (hora de Colombia).El encargado de abrir la fiesta será Robbie Williams, acompañado por Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes liderarán el espectáculo previo al encuentro definitivo.

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La lista de invitados también incluye al streamer IShowSpeed, al cantante Post Malone y al actor Tom Cruise, quien hará una aparición especial durante la ceremonia.Uno de los momentos más esperados será la interpretación del himno de Estados Unidos, responsabilidad de Jennifer Hudson, artista ganadora del EGOT.

La producción del evento estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa especializada en espectáculos de gran formato. Sobre la ceremonia, Heimo Schirgi, director de Operaciones de la FIFA, aseguró que "cerrará el círculo" iniciado durante las inauguraciones realizadas en las ciudades sede del torneo.

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¿Cuántas personas vivirán la final?

El MetLife Stadium, denominado durante el torneo como New Jersey New York Stadium, recibirá a más de 82.500 espectadores para la gran final del Mundial. La FIFA también confirmó que todas las actividades musicales y ceremoniales comenzarán cerca de dos horas antes del inicio del compromiso, por lo que recomendó a los asistentes llegar con suficiente anticipación.

La expectativa por el encuentro es enorme. Las semifinales del torneo rompieron récords de audiencia en cadenas como Fox y Telemundo, especialmente el duelo entre España y Francia, considerado el más visto en la historia de la televisión estadounidense para esta instancia.

Mientras Argentina, liderada por Lionel Messi, busca conquistar un histórico bicampeonato, España intentará volver a levantar la Copa del Mundo. A ese duelo deportivo se sumará un espectáculo musical sin precedentes, encabezado por Shakira y varias de las figuras más importantes del entretenimiento mundial.

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