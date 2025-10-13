Jimmy Vásquez rompe el silencio con una cruda confesión sobre su pasado: “Fue muy duro”

Jimmy Vásquez es un actor muy conocido por sus participaciones en diferentes producciones colombianas, en especial en la primera entrega de El Cartel, donde su personaje de Pedro Tejada alias Revólver dejó a más de uno sorprendidos por su actuación y su forma de conectar con las personas.

Sin embargo, en las últimas horas Jimmy Vásquez compartió una entrevista con La Red de Caracol Televisión, donde compartió cuál fue la época más oscura de su vida, esto al punto económico y también sentimental, además de explicar cómo logró superar esta situación.

“Me quebré, quedé en la calle y en la ruina absoluta económicamente. A nivel mental estaba demasiado deprimido, sentía muchas inseguridades y, además de perderlo todo, quedé con deudas que hasta hace poco terminé de pagar... fue muy duro”, confesó el actor sobre ese punto de su vida.

De igual forma, explicó que en nivel económico hasta hace poco pudo resolver sus situaciones de dinero, además de comprender las lecciones que tuvo la vida con él, en relación a cómo tratar a los demás, pese a que comprende que no es fácil lidiar con la exposición mediática.

“Para nadie es un secreto que estamos en un medio ingrato, hostil, jodido y duro. La profesión es muy linda, pero todo el mundo se siente con la autoridad de juzgar, y no debería ser así”, expresó, posteriormente finalizó la entrevista, reconociendo que el papel como padre le ayudó a superar esta problemática



¿Quién es Jimmy Vásquez?

Jimmy Vásquez es un reconocido actor colombiano con una amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro nacional, quien desde sus inicios en la actuación participó en producciones que lo posicionaron como uno de los rostros más queridos y respetados de la pantalla chica en Colombia.

A lo largo de su carrera, Vásquez ha hecho parte de recordadas telenovelas y series como Marido y Mujer, Me Llaman Lolita, Nuevo rico, Nuevo pobre, entre otras, donde demostró su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente intensos. Su estilo interpretativo se caracteriza por la naturalidad y la profundidad con la que aborda cada papel, lo que le ha permitido ganarse el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada.

Jimmy Vásquez ha incursionado en el teatro y la dirección, mostrando una faceta más creativa y reflexiva de su arte. Por otro lado, este actor, también logró reconocimientos como Mejor Actor Antagónico De Telenovela, en los Premios TV y Novelas en el 2016, y un India Catalina en el 2018 por su actuación de La nocturna.

