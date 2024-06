La Liendra rompe en llanto por pérdida de su amigo: “Se fue mi vida”

El creador de contenido antioqueño La Liendra, ha conmovido las redes sociales al contar sobre el fallecimiento de un ser muy especial para él. A través de un video en el que desconsolado llorando le dio el último adiós.

El influencer dejó ver su parte más humana y lejos de los seguidores, me gustas y publicaciones, dejó ver su profundo dolor, al tener que despedirse de un gran amigo que lo acompaño durante gran parte de su vida.

¿Cuál fue la perdida de La Liendra?

Con evidente tristeza, 'La Liendra', cuyo verdadero nombre es Mauricio Gómez, agradeció a su mascota por los momentos vividos juntos y reflexionó sobre lo doloroso que es despedirse de un ser tan querido. “Si tienen una mascota, abrázenlo, díganle que lo aman. Esto es muy duro cuando se van. Quisiera simplemente alejarme de las redes sociales, estar en mi cuarto solo. Pero tengo proyectos en este momento que no puedo darme el lujo de desaparecerme. Por eso les cuento esto, si no no se los contaría”, expresó en un emotivo video.

Publicidad

A pesar de no revelar las causas de la muerte de su perro, 'La Liendra' dejó claro que el impacto de esta pérdida es profundo. A través de varios videos y fotos, rindió homenaje a su mascota, recordando los buenos momentos y la conexión especial que compartían. “Hoy despido a mi amigo más sincero y leal de este plano y solo le pido a Dios que estés descansando, mi negro hermoso”, escribió en una publicación que recopilaba varios recuerdos del tierno animal.

El influencer, quien mantiene una relación con 'Dani' Duke, también mencionó que debido a este difícil momento, le será complicado mantener su habitual actitud positiva en sus redes sociales. Sin embargo, afirmó que continuará con sus proyectos y agradeció a sus seguidores por su comprensión y apoyo.

Publicidad

La comunidad de seguidores de 'La Liendra' ha respondido con un torrente de mensajes de ánimo, mostrando empatía y cariño en este momento de duelo. Este acontecimiento ha resaltado la importancia de valorar y disfrutar cada momento con nuestras mascotas, quienes, como en el caso de 'La Liendra', dejan una huella imborrable en nuestras vidas.