La Liendra lanza fuerte amenaza a políticos que le ofrecen dinero: “Me mamé”

Mauricio Gómez o más conocido como ‘La Liendra’ contó que rechazó una oferta millonaria de cerca de mil millones de pesos para participar en una campaña política, esto con presuntos objetivos electorales de cara a las elecciones del año 2026. Situación que denunció el creador de contenido.

“Me mamé… No voy a ser grosero, pero ya tenía que salir a dar un comunicado. Entiendan por favor que La Liendra no va a ser parte de ninguna campaña política… ninguna”, explicó. Resaltando que no usará su nombre con este tipo de fines y rechazó que lo buscaran con grandes cifras pese a la condición del país.

“Cómo puede haber plata para pagarle a un pelado como yo mil millones de pesos y la salud mal, las calles mal, la educación mal. O sea, plata sí hay… solo que para otras cosas, pero no me interesa”, manifestó La Liendra sobre las ofertas que le llegaron para hacer este tipo de contenido patrocinado.

¿Qué más reveló La Liendra sobre este tipo de ofertas?

De igual forma, La Liendra no reveló nombre de las personas que lo buscaron, pero sí afirmó que en el caso de seguir con esta tendencia expondrá públicamente los nombres de los políticos que se encuentran buscándolo, para fines electorales.

“Gracias por la oferta, apuesto que la quieren subir y la quieren incrementar. Me han llegado ofertas de diferentes personas y lo único que les voy a decir es que si me llega otra oferta más voy a exponer a las personas y a los políticos”, puntualizó.

Finalmente, La Liendra comentó que pese a las cifras exorbitantes de dinero que le llegaron, afirmó que va a ejecutar su derecho al voto de manera libre por el candidato de su elección para el 2026. Situación que fue bien recibida por sus seguidores en redes sociales debido a esta postura.

Recordemos que La Liendra es un reconocido influenciador, primordialmente en Instagram, donde realiza contenido variado; como fue el caso de su reacción al Stream Fighters, la promoción de productos y mucho más. Gracias a esto, Mauricio Gómez tiene en este momento un total de 6.3 millones de seguidores.

Situación por la cual, muchos políticos con fines electorales buscaban aprovechar este número de seguidores del creador de contenido, para promocionar su campaña electoral. Por lo cual, el rechazó de La Liendra a esta oferta fue bien vista de manera ética.

