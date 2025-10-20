Curiosa historia de reconocido actor colombiano; vive con su ex pese a tener novia

En las últimas horas Víctor Hugo Ruiz, pasó La Red de Caracol Televisión y compartió una curiosa anécdota de su vida, según él, explicó que hace casi tres años vive bajo el mismo techo en su expareja, a pesar de que su situación sentimental terminó en el 2022 y actualmente tiene una relación formal.

Según comentó Victor Hugo Ruiz, todo comenzó en el año 2008 aunque compartieron muchos años juntos. El actor explicó que la decisión de continuar viviendo juntos no fue voluntaria: “Ella me dijo que no se iría de la casa hasta que yo le pagara algunas cosas”, aseguró el actor.

Puedes leer: Yina Calderón hace delicada acusación contra Westcol; la verdad de por qué se rindió



Tanto es así que mencionar que él trata de llevar la relación como un roommate, es decir, cada uno en su cuarto. Además Victor Hugo Ruiz explicó que ni siquiera cocina en dicha casa, porque no tiene ningún vínculo con los habitantes de este lugar.

De igual forma, explicó que también hay “temas jurídicos” pendientes, como una deuda con la hermana de su ex y un préstamo con su hija. Por lo cual, por mutuo acuerdo hasta poder pagar la totalidad de la deuda. Sin embargo, resalta que duermen en habitaciones separadas y casi no se ven.



¿Qué explicó Víctor Hugo Ruiz sobre esta convivencia?

Posteriormente, Víctor Hugo Ruiz comentó que se siente sumamente incómodo por esta situación. “No estoy a gusto con esta manera de vivir, legalmente no hay nada que nos una”. Sumando a esto explicó que hicieron una declaración juramentada ante la EPS como si fueran una unión marital, pero no se radicó en la notaría, menciona que según él todavía es soltero.

Puedes leer: Filtran imágenes del funeral de Baby Demoni; familia había pedido privacidad

Publicidad

Por otro lado, la expareja del actor reclama que entre ambos existe una unión marital de hecho: “Ella insiste en que seguimos siendo pareja”, indicó Víctor Hugo, quien añadió que desde marzo de 2025 el caso se encuentra en trámite ante la Personería, para ser oficialmente soltero.

Publicidad

Mientras tanto, él sostiene que su relación terminó hace tiempo y que su convivencia actual se mantiene por motivos legales y económicos. Y no desea volver con ella por otros motivos, tanto es así que explica que fue en diciembre del 2022, fue la última vez que habló con ella.

Finalmente, Víctor Hugo Ruiz aseguró que aprendió una gran lección de esta experiencia: “A veces reflexiono y pienso que no debí irme a vivir con mis exparejas sin conocerlas bien. Eso fue un error del que aprendí”.

Mira también: Jhovanoty, ¿a los puños con Boyacoman? El humorista confesó con quien pelearía en Stream Fighters