Daniela Álvarez deja al descubierto dolorosa herida en su pie; le salió hasta pus

Daniela Álvarez, reconocida modelo y presentadora colombiana , generó preocupación entre sus seguidores tras publicar una imagen en la que se le ve utilizando muletas.

La exreina de belleza, quien en 2020 perdió su pierna izquierda debido a una isquemia, explicó que ha sufrido una nueva complicación de salud que le ha dificultado su movilidad en los últimos días.

A través de sus redes sociales, Álvarez relató que desde la amputación ha tenido que enfrentar diversas dificultades, entre ellas, lesiones en su pie derecho, el cual ahora soporta todo su peso.

"Hace dos años convivo con esta zona de presión en mi pie. Al no tener buena sensibilidad, hay días que me hago daño sin darme cuenta y esa falta de sensibilidad no permite que mi pie sane fácilmente" , compartió con sus seguidores.

La presentadora reveló que la herida ha persistido por más de diez días sin mostrar mejoría , a pesar de haber seguido un tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios.

"Cuando esto sucede, debo quedarme en reposo hasta que la herida sane por completo y, al solo tener un pie, pues no puedo caminar", explicó, detallando que ha pasado varios días sin poder apoyar la extremidad afectada.

Daniela también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de sus seguidores , quienes constantemente le envían mensajes de ánimo y fortaleza.

"Gracias porque siempre están pendientes de mí con todos esos mensajitos que me dan tanto ánimo", expresó con emotividad.

Asimismo, mencionó que, tras una reciente consulta médica, el especialista decidió realizarle un procedimiento para limpiar la herida, dejando abierta la posibilidad de compartir con su público el proceso de su recuperación.

La beldad colombiana mostró la pequeña intervención que hizo el médico en su pie, en el que se observa que remueve la materia que se estaba produciendo en la callosidad. Posteriormente, Daniela compartió una fotografía en la que afirmó que siente una mejoría “del cielo a la tierra” y que pasó lo mismo con la apariencia de su extremidad.

Daniela compartió con sus seguidores el procedimiento que le realizaron, en el video se ve como remueven la materia que se estaba produciendo en la callosidad.

Desde que sufrió la amputación, Daniela Álvarez ha utilizado su experiencia para inspirar a otras personas a enfrentar la adversidad con valentía.

Además, ha impulsado una fundación que ayuda a quienes no tienen los recursos para adquirir una prótesis, cuyo costo puede oscilar entre setenta y trescientos millones de pesos.

Con su historia, la barranquillera sigue demostrando que la resiliencia y el optimismo son claves para superar cualquier obstáculo en la vida.

