Daniela Álvarez demuestra su bondad con taxista que tenía prótesis de palo

Daniela Álvarez , por estos días tuvo un acto de bondad con un taxista que sufrió un accidente con un cable de alta tensión que lo dejó sin su pierna derecha, lo que lo obligó a diseñar su propia prótesis hecha en madera, con puntillas y soporte de metal.

Cuando Daniela se enteró del caso de este hombre, decidió tener un bonito gesto de bondad y no dudó en regalarle una prótesis.

“Quiero presentarles a Luis y lo que estaba usando como prótesis, esto es hecho artesanalmente, es guadua, una tabla, tiene tornillos y metal. Esta es la historia de un taxista de 52 años que se rebusca la vida manejando con un pie de palo luego de perderlo hace 33 años en un accidente con un cable de alta tensión”, Agregó la presentadora en el video que subió a su cuenta de Instagram.

En las imágenes se pude ver a un hombre supremamente emocionado y agradecido por recibir este hermoso y práctico detalle por parte de Daniela.

Publicidad

Posteriormente y en otro video, el taxista demuestra cómo es que la prótesis le ha cambiado la vida expresando lo siguiente: “me va a abrir muchas puertas, con la otra no tenía trabajo estable. Me decían que era un peligro porque me resbalaba o se podía partir y causar un accidente”.

Este tipo de actos, han convertido a la presentadora en un referente para los que, como ella, presentan algún tipo de discapacidad; el detalle de regalarle la prótesis a este taxista lo hizo a través de su fundación en donde atiende a las personas de escasos recursos que necesiten algún tipo de implante.

“Hoy nuestros corazones vuelven a saltar de emoción. Cumplimos el sueño de Luis: caminar sin dolor y sin dificultad. Luis llegó a la Fundación Daniela Álvarez, mediante una persona que ocupó su taxi y vio la difícil condición en la que él manejaba”, así lo describe Daniela textualmente en su post en Instagram.

Publicidad

La fundación para el desarrollo de la solidaridad y la inclusión social, referente en este tipo de casos, aseguró que los costos de una de estas prótesis pude estar alrededor de los $4 millones y los $10 millones, costos que varían según el caso.

Aclaran que, si el implante se manda a hacer de la rodilla para abajo, el precio es de $10 millones, y que, si este se manda diseñar completo, el precio es de $30 millones. Además, que se debe tener en cuenta los incrementos por el uso de nuevas tecnologías y materiales especiales para su construcción.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito