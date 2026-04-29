Prosperidad Social revela fechas de pagos de programas sociales, ¿cuánto puedes recibir?

Prosperidad Social ya soltó la sopa y tenemos en nuestras manos la hoja de ruta que estabas esperando para este 2026.

Si eres de los que cuenta los días para que el bolsillo reciba ese alivio económico, saca tu calendario o abre las notas de tu celular porque aquí te contamos, sin tanto rodeo, cuándo se habilitarán las transferencias para los programas sociales más importantes del país.

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La entidad encargada de manejar estos recursos, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), ha diseñado un calendario anual para que hogares en situación de pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad tengan claridad absoluta sobre cuándo pueden acercarse a reclamar sus incentivos.



Esta planeación incluye a los consentidos de la casa, nuestros abuelos de Colombia Mayor, a los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, y por supuesto, a los estudiantes de Renta Joven.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor?

Nuestros adultos mayores ya tienen su cronograma listo para lo que queda del año. Estos pagos se realizan de manera mensual, así que anota estos días para que acompañes al abuelo a cobrar:

Mayo: lunes 11.

Junio: martes 9.

Julio: miércoles 29.

Agosto: miércoles 26.

Septiembre: miércoles 23.

Octubre: miércoles 21.

Noviembre: miércoles 18.

Diciembre: miércoles 16.

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¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Para quienes están en los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, la entrega de recursos se ha organizado en ciclos específicos que buscan dar un respiro a las finanzas del hogar. El calendario establecido por el DPS para estos grupos es el siguiente:

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Mayo: sábado 2.

Junio: miércoles 3.

Julio: miércoles 23.

Octubre: miércoles 28.

Diciembre: miércoles 9.

Fechas de pago de Renta Joven

Si eres joven y estás aprovechando este beneficio para sacar adelante tu carrera, estas son las fechas en las que verás reflejado tu incentivo:

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Mayo: martes 19.

Julio: jueves 16.

Agosto: viernes 28.

Octubre: viernes 30.

Diciembre: martes 29.

Es fundamental que tengas en cuenta que estas fechas están sujetas a la disponibilidad de los recursos financieros de la nación, por lo que siempre es bueno estar chequeando los canales oficiales por si surge algún ajuste de último minuto.

Además, recuerda que ahora Prosperidad Social busca facilitarte la vida implementando pagos a través de billeteras digitales como Nequi o Daviplata, así que asegúrate de tener tu cuenta activa y registrada.

¿Cómo saber si eres beneficiario de Prosperidad Social?

No te quedes con la duda. Si quieres confirmar si tu hogar hace parte de la lista de beneficiarios, especialmente para la línea de Valoración del Cuidado de Renta Ciudadana, sigue estos pasos sencillos en la web oficial: