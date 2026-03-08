LINK para ver EN VIVO resultados de elecciones 2026; Senado, Cámara y Consulta a Presidencia

Este domingo, 8 de marzo de 2026, Colombia vivió una jornada electoral, en la cual, los ciudadanos acudieron a las urnas no solo para renovar el poder legislativo, sino también para definir algunos nombres que aparecerán en el tarjetón de la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo.

En estas elecciones legislativas se disputaron 102 curules para el Senado y 182 escaños en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Además, el sistema electoral contempla dos puestos adicionales: uno en el Senado para el candidato presidencial que ocupe el segundo lugar y otro en la Cámara para su fórmula vicepresidencial.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, un total de 41,287,084 colombianos estaban habilitados para votar en 125,259 mesas distribuidas en 13,746 puestos en todo el territorio nacional. En Bogotá, se implementaron sistemas de biometría facial en algunos puestos para fortalecer la identificación y las garantías democráticas.



Link para seguir en tiempo real las elecciones al senado y Cámara de Representantes

Cabe destacar que al momento de esta nota apenas se está haciendo un conteo con el escrutinio del 0.0%, sin embargo, en los enlaces correspondientes se puede observar la actualización para uno de los escrutinios.



Por otro lado, los que deseen ver como se encuentran avanzando los resultados en la Cámara de Representantes puede ingresar aquí



Consultas presidenciales para las elecciones 2026

Paralelamente a las elecciones de Congreso, se realizaron tres consultas interpartidistas fundamentales:



Gran Consulta por Colombia: Representando a sectores de centro-derecha, contó con la participación de figuras como Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Consulta de las Soluciones: Impulsada por el centro político, tuvo como figura principal a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Frente por la Vida: En esta coalición compitieron el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.



A pesar de que el Gobierno, a través del ministro del Interior Armando Benedetti, reportó una jornada de relativa tranquilidad y alta participación, se registraron incidentes significativos. La Policía Nacional reportó la incautación de aproximadamente 3,626 millones de pesos. Si desea ver a tiempo real como avanzan consultas de estas elecciones 2026 haz click aquí.

Tras el cierre de las mesas a las 4:00 p.m., se dio inicio al proceso de preconteo. El Registrador Nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en el software electoral y en las garantías ofrecidas por la institución. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, tras ejercer su voto en el Congreso, instó a una jornada pacífica a pesar de los retos de seguridad en ciertas zonas del país.

Mira el conteno en vivo en el siguiente link