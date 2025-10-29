Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
LINK PROSPERIDAD SOCIAL
SUPERLUNA EN TAURO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Laura Gallego, ex Señorita Antioquia, revela verdad tras su renuncia al concurso de belleza

Laura Gallego, ex Señorita Antioquia, revela verdad tras su renuncia al concurso de belleza

La ex Señorita Antioquia confesó en exclusiva en El Klub de La Kalle que no se retiró por el controvertido video de la "bala".