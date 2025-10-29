Laura Gallego, ex Señorita Antioquia, revela verdad tras su renuncia al concurso de belleza

Laura Gallego, la ex Señorita Antioquia que se convirtió en el centro de la controversia nacional por mezclar la belleza con la política radical, puso fin a las especulaciones sobre su abrupta salida del certamen nacional.

En una entrevista concedida a El Klub de la Kalle en los 96.9 FM, Gallego desmintió categóricamente que el escándalo generado por su pregunta sobre la violencia fuese el motivo de su retirada.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Petro reacciona a renuncia de señorita Antioquia: "Hay que tener cerebro y cultivarlo"



La verdad, según sus propias palabras, es mucho más profunda y toca fibras sensibles sobre la libertad de expresión dentro de los concursos de belleza.

Contrario a la creencia popular y al furor de las redes sociales, Laura Gallego afirmó que la grabación donde le preguntaba al candidato Santiago Botero si prefería "darle un balazo a Daniel Quintero o a Gustavo Petro" —y donde ella misma admitió que al menos el presidente de la república se llevaría un "cachazo" de su parte— no fue la causa de su renuncia.

Como prueba de que no se arrepiente del contenido, la exreina señaló que el video sigue publicado en sus redes sociales y no tiene planes de eliminarlo.

Gallego explicó que la intención inicial de la polémica pregunta era simplemente replicar una tendencia popular en plataformas digitales, similar al juego "¿a quién matas, a quién besas y con quién te casas?", y de ninguna manera significaba una invitación literal a la violencia.

Publicidad

De hecho, insistió en su naturaleza pacífica: "yo soy una persona demasiado dulce, nunca en mi vida he cogido un arma, por Dios, nunca he cometido un delito, jamás incitaría de esa manera a la violencia ni a matar a nadie en el sentido literal".

El verdadero quiebre llegó después de que Laura Gallego fuera aceptada oficialmente en el concurso. Según su testimonio, la organización decidió implementar una nueva norma de manera sorpresiva: la prohibición explícita a las candidatas de pronunciarse sobre política.

Publicidad

Para Gallego, quien se ha caracterizado en los últimos años por "expresar mi opinión política de manera entretenida" y cuyo contenido se centra precisamente en lo que estudia, esta regla era una camisa de fuerza inaceptable. Su objetivo al participar era representar a esa "mujer real que toma posiciones con carácter".

La ex Señorita Antioquia vio la nueva normativa como una frustración ingobernable. Teniendo en cuenta que se acerca un año electoral crucial para la democracia colombiana, el hecho de tener que guardar silencio por más de un año sin emitir juicios o posturas se volvió intolerable.

"Yo dije, no puedo, no puedo," relató, detallando la frustración que sentía al tener que pedir a los medios de comunicación que no le hablaran de política, aun cuando es un tema que la apasiona.

Laura Gallego defendió su derecho a mantener una postura radical, lo cual es parte fundamental de la democracia. Además, subrayó que su rol no solo era de embajadora de la belleza de su departamento, sino también una "embajadora de derechos".

Mira la entrevista completa aquí: