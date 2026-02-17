Publicidad

Él es el seguidor que Julián Pinilla denunció por acoso luego de llevarlo de paseo

El influenciador conocido como ‘El chico de la ruana’, denunció ante la policía a un hombre que llevó de viaje a Guatemala tras descubrir comportamientos inadecuados.

Luisa Fernanda Bejarano
|
17 de feb, 2026

Julián Pinilla, el creador de contenido reconocido digitalmente como ‘El chico de la ruana’, compartió recientemente una de las experiencias más difíciles de su trayectoria durante una estancia en Guatemala.

El joven, originario de Chiquinquirá, Boyacá, se ha distinguido por realizar labores de carácter social y por promover la cultura de su región mediante plataformas digitales.

Puedes leer: ¿Irá a la cárcel? Las graves acusaciones que enfrenta Julio Iglesias de sus exempleadas

No obstante, su iniciativa más reciente de llevar a una persona de recursos limitados a conocer el extranjero derivó en una situación que requirió la intervención de las autoridades locales.

Si no conoces su labor, Pinilla se dedica a transformar la vida de animales en situación de abandono y a financiar viajes para personas que no tienen los medios económicos para costearlos por su cuenta.

En esta oportunidad, decidió invitar a un hombre que se dedicaba al reciclaje en el municipio de Chía. El plan original consistía en una estancia de diez días en Guatemala para que este ciudadano disfrutara de paisajes y experiencias nuevas.

Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de buena voluntad terminó con Pinilla publicando un video, visiblemente afectado, desde una estación de policía.

¿Quién es el invitado que acompañó al 'Chico de la ruana' y terminó en la policía?

Según los reportes, se trata de un hombre que trabajaba en las calles de Chía y que fue seleccionado por el influenciador para este beneficio.

El conflicto surgió cuando el sujeto comenzó a mostrar comportamientos de hostigamiento constantes hacia las mujeres del equipo de trabajo, incluyendo a la pareja de Pinilla, Gina Rivera, y a otra colaboradora identificada como Kat.

Puedes leer: Adriana Arango revela 'odio' de los fanáticos por nuevo miembro de La Reina del Flow 3

La situación se volvió insostenible cuando el equipo descubrió que el hombre enviaba mensajes con un lenguaje altamente inadecuado y contenido de carácter íntimo a través de aplicaciones de mensajería.

Según el relato de Pinilla, el individuo grababa a las mujeres sin su consentimiento y realizaba comentarios que traspasaban los límites del respeto, manifestando incluso intenciones de acercamiento físico cuando los demás integrantes del grupo estuvieran descansando.

Ante la gravedad de los hechos, el equipo acudió a las autoridades guatemaltecas. Fue en ese momento cuando se reveló la información más alarmante sobre la identidad del invitado.

De acuerdo con lo reportado, las investigaciones policiales arrojaron que el hombre poseía un historial de conductas inapropiadas contra integrantes de la comunidad LGTBIQ+.

Además, los agentes informaron que el sujeto tenía registros previos por portar diversos objetos punzantes, como machetes y cuchillos, en repetidas ocasiones.

Gina Rivera, también figura pública, expresó a través de sus redes sociales la incomodidad y el temor que sintió durante el viaje. Ella enfatizó que el hostigamiento no solo se manifestó en mensajes, sino también en miradas y comentarios constantes que invalidaban su tranquilidad.

Por su parte, periodistas como Margarita Contreras y Julián Carreño destacaron la frustración de Pinilla, quien lamentó que este individuo hubiera ocupado el lugar de alguien que realmente valorara la oportunidad.

Finalmente, el hombre fue capturado por la policía de Guatemala. Julián Pinilla concluyó su declaración advirtiendo a su audiencia sobre la importancia de la precaución al brindar confianza a personas desconocidas, señalando que esta experiencia ha afectado su percepción sobre los actos de beneficencia que realiza habitualmente. El caso ahora permanece bajo la gestión de las autoridades competentes en dicho país.

