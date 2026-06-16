Cepeda presenta certificado médico luego de que De la Espriella cuestionara su salud

Iván Cepeda salió al paso de los comentarios que han circulado sobre su estado de salud y aseguró que se encuentra en condiciones óptimas para continuar con su campaña presidencial y, de ser elegido, asumir la Presidencia de Colombia.

El pronunciamiento del candidato del Pacto Histórico se conoció este martes en Bogotá, luego de que desde sectores de la campaña de su rival, Abelardo de la Espriella, se difundieran mensajes en los que se ponía en duda su capacidad física para desempeñar el cargo más importante del país.

Puedes leer: Por qué cientos de Kpopers se unieron a la campaña de Iván Cepeda en Colombia



Ante la polémica, Cepeda decidió hacer pública una certificación médica reciente con el objetivo de aclarar la situación.

Durante una declaración a medios de comunicación, el aspirante presidencial fue enfático al señalar que actualmente goza de buena salud y que no existe ninguna limitación que le impida cumplir con las exigencias de la contienda electoral o de una eventual administración nacional.

Publicidad

“Mi estado de salud es óptimo en este momento. Estoy plenamente facultado, capacitado, estoy en las mejores condiciones para ejercer no solamente lo que queda de esta campaña, sino en el futuro la Presidencia de la República”, expresó el candidato.

¿Cuándo es el debate de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella? /Foto: AFP

Certificado médico respalda el estado de salud de Iván Cepeda

La respuesta de Cepeda llegó después de que se viralizaran publicaciones relacionadas con su condición médica. En esos mensajes se afirmaba que el candidato enfrentaba dificultades físicas y se cuestionaba si estaba preparado para asumir las responsabilidades propias de la Presidencia.

Publicidad

Para despejar cualquier duda, el líder político compartió un certificado expedido el pasado 14 de junio por su médico tratante, Luis Leonardo Rojas Puentes. El documento explica que Cepeda recibió tratamiento por cáncer de colon y que posteriormente enfrentó una recaída, situación que forma parte de su historial clínico.

Puedes leer: ¿Qué pasa si hay un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

Sin embargo, la certificación también deja claro que desde el año 2022 el candidato se encuentra únicamente bajo seguimiento oncológico periódico. Según el informe, los controles médicos incluyen evaluaciones clínicas, estudios de laboratorio e imágenes diagnósticas.

El documento agrega que, hasta el momento, no existe evidencia de nuevas recaídas de la enfermedad, un punto que Cepeda destacó para responder a las versiones que han circulado en medio de la campaña presidencial.

Cepeda presenta certificado médico

La controversia con Abelardo de la Espriella

La discusión tomó fuerza después de que Abelardo de la Espriella publicara días atrás los resultados de varios exámenes médicos realizados en una clínica de Barranquilla. El candidato defendió la idea de que quienes buscan llegar a la Casa de Nariño deberían informar abiertamente a los ciudadanos sobre su estado de salud.

Publicidad

Frente a esa situación, el candidato del Pacto Histórico calificó los señalamientos como parte de una “campaña difamatoria” y sostuvo que los temas médicos pertenecen al ámbito de la intimidad de las personas. Además, insistió en que este tipo de asuntos deben abordarse con responsabilidad, especialmente durante una contienda electoral tan seguida por la opinión pública.

Mientras tanto, la campaña entra en su recta final. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentarán en las urnas el próximo 21 de junio para definir quién ocupará la Presidencia de Colombia.

