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La Kalle  / Sociedad  / No solo es colombiano: las sorprendentes nacionalidades de Abelardo de la Espriella

No solo es colombiano: las sorprendentes nacionalidades de Abelardo de la Espriella

Conoce de dónde es Abelardo de la Espriella, su lugar de nacimiento y las múltiples nacionalidades que posee el polémico abogado y candidato.

¿De dónde es Abelardo de la Espriella y cuáles son sus nacionalidades?
¿De dónde es Abelardo de la Espriella y cuáles son sus nacionalidades?
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

El panorama político colombiano se encuentra en un punto de ebullición, y el nombre de Abelardo de la Espriella lidera los debates en redes sociales.

Tras oficializar su candidatura a la presidencia de la República por los sectores de la derecha radical, cada detalle de su vida privada y pública ha pasado bajo la lupa de los ciudadanos.

Puedes leer: ¿Qué pasa si hay un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

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El verdadero origen del candidato presidencial

Existe un mito muy extendido de que Abelardo de la Espriella es originario del departamento de Córdoba. Sin embargo, los registros oficiales y sus propias declaraciones confirman que el abogado nació el 31 de julio de 1978 en la ciudad de Bogotá, concretamente en la Clínica del Country.

A pesar de ser bogotano de nacimiento, su identidad está plenamente ligada al Caribe colombiano.

Puedes leer: ¿De dónde viene la fortuna de De la Espriella? Los secretos de su estilo de vida

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A los pocos días de nacido, su familia lo trasladó a Montería, ciudad donde creció, estudió su bachillerato en el colegio La Salle y forjó su característico temperamento.

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El propio candidato ha aclarado en entrevistas que, aunque su registro civil dice Bogotá, él se siente y se considera costeño por adopción y crianza.

¿De dónde viene la fortuna de De la Espriella?
¿De dónde viene la fortuna de De la Espriella?
/Foto: Facebook Abelardo De la Espriella

Las tres nacionalidades de Abelardo de la Espriella

Su perfil como empresario global le ha permitido expandir su estatus legal mucho más allá de las fronteras colombianas.

Actualmente, el líder del movimiento Defensores de la Patria ostenta legalmente tres nacionalidades, un aspecto que genera gran curiosidad en el debate electoral:

  • Nacionalidad Colombiana: Obtenida por nacimiento en la capital del país. Bajo esta bandera fundó su prestigiosa firma De la Espriella Lawyers Enterprise y cimenta su actual proyecto político hacia la Casa de Nariño.
  • Nacionalidad Italiana: Heredada por línea materna debido a su ascendencia familiar directa (su segundo apellido es Juris). Este pasaporte de la Unión Europea le ha facilitado expandir sus marcas de vinos y ropa de lujo en el viejo continente.
  • Nacionalidad Estadounidense: El abogado obtuvo la ciudadanía norteamericana tras cumplir con los requisitos de residencia en el estado de Florida. De la Espriella reside formalmente desde hace varios años en Miami, donde maneja sus operaciones comerciales internacionales.
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