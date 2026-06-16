Escandaloso motivo detrás de la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os; La Divaza contó todo

Si eres fan de la música mexicana, seguro que la noticia del truene entre Peso Pluma y Kenia Os te dejó con la boca abierta.

Lo que parecía ser una relación de ensueño terminó oficialmente el pasado 6 de junio de 2026, cuando ambos cantantes publicaron un comunicado asegurando que la decisión fue de "común acuerdo".

Sin embargo, la calma duró poco, ya que los rumores de una traición por parte del intérprete de corridos tumbados empezaron a inundar las redes sociales.



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La bomba estalló cuando el influencer venezolano La Divaza decidió romper el silencio en el programa "La mesa caliente".

Según sus declaraciones, existen detalles escandalosos que apuntan a que Peso Pluma no habría sido del todo honesto con la "Kenini".

¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

De acuerdo con lo revelado por La Divaza, el motivo del distanciamiento no sería simplemente una falta de tiempo o interés, sino un triángulo amoroso.

El influencer señaló que notó ciertos movimientos sospechosos en redes sociales: "Yo vi unos likes por ahí, como de una que trabajaba con Kenia o algo así, como que Peso había hecho algo", comentó durante su intervención televisiva.

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Lo más impactante de este testimonio es que la persona involucrada no sería una desconocida, sino una colaboradora del equipo de trabajo de la propia Kenia Os.

Esta situación ha generado un gran alboroto entre los seguidores, ya que implicaría una traición por partida doble.

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Para poner en perspectiva la situación, La Divaza incluso hizo una comparación con otras celebridades internacionales al decir: "Imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos (infidelidad)…".

Aunque hasta el momento los artistas han intentado mantener un perfil bajo y total hermetismo sobre los motivos reales, los antecedentes amorosos de Peso Pluma han hecho que el público crea cada vez más en esta versión.

¿Por qué terminaron Kenia Os y Peso Pluma?

Para entender este desenlace, tienes que recordar cómo empezó todo. La historia de amor entre ellos nació durante la grabación del video musical "Tommy & Pamela".

En ese entonces, Kenia confesó en una entrevista que ambos sintieron una atracción inmediata, pero no pasó nada en ese momento porque él tenía pareja.

Fue hasta enero de 2025 cuando confirmaron su noviazgo tras ser captados muy cariñosos en un evento en Miami, Florida.

A pesar de que el comunicado oficial del 6 de junio hablaba de una ruptura amistosa, la realidad en los escenarios parece ser distinta.

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Durante sus conciertos más recientes, tanto Kenia Os como Peso Pluma han sido vistos rompiendo en llanto frente a su público, lo que confirma que ambos están atravesando un momento emocional muy difícil.

Aun con las acusaciones de infidelidad sobre la mesa, parece que la "Doble P" no se da por vencida. Según conductores de "La mesa caliente", el cantante estaría luchando por recuperar el amor de Kenia.

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De hecho, se ha reportado que le ha enviado grandes ramos de flores, manteniendo el mismo detalle que solía tener cuando eran novios, en un intento desesperado por una segunda oportunidad.

Por ahora, Kenia Os se mantiene enfocada en su carrera, mientras el equipo de trabajo de ambos guarda silencio ante las acusaciones de que una de sus propias colaboradoras estuvo involucrada en el fin de este romance.