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Joven de 27 años fallece en plena rutina de ejercicio en un gimnasio de Bogotá

Un joven falleció en un gimnasio de Bogotá tras colapsar en una caminadora; autoridades investigan las causas del hecho.

gimnasio en Bogotá joven muere mientras hacía cardio en caminadora.jpg
gimnasio en Bogotá joven muere mientras hacía cardio en caminadora
Foto: Redes sociales
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

Una jornada que parecía rutinaria terminó en angustia dentro de un gimnasio en Bogotá. Un joven de aproximadamente 27 años falleció mientras realizaba ejercicio en una caminadora en un centro deportivo del barrio Quinta Paredes.

El hecho, ocurrido en plena actividad física, generó conmoción entre los asistentes y abrió una investigación para esclarecer las causas exactas del deceso.

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De acuerdo con los reportes iniciales, el joven sufrió un colapso repentino mientras hacía cardio. De inmediato, el personal del gimnasio activó los protocolos de emergencia e inició maniobras de reanimación durante varios minutos, en un intento por estabilizarlo mientras llegaban los servicios médicos.

Gimnasio: emergencia en plena rutina de cardio

Testigos relataron momentos de tensión al interior del gimnasio, donde varias personas se acercaron para colaborar mientras se realizaban los primeros auxilios.

“Se activaron las maniobras de reanimación durante varios minutos”, señalan los reportes conocidos hasta ahora.

Tras el llamado de emergencia, tres ambulancias acudieron al lugar para atender la situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal y de los equipos médicos, el joven fue declarado sin vida dentro del establecimiento.

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Las imágenes del momento, que circularon en redes sociales, muestran la rápida reacción del equipo del gimnasio, así como la preocupación de quienes presenciaron el hecho. El caso generó una fuerte reacción digital, donde usuarios expresaron su sorpresa y cuestionamientos frente a lo ocurrido.

Gimnasio: investigación en curso y versiones encontradas

Las autoridades y unidades de criminalística iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué ocurrió exactamente en el gimnasio. Entre las primeras hipótesis se contempla la posibilidad de un evento cardíaco repentino, aunque los resultados oficiales aún no han sido revelados.

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En paralelo, algunas versiones difundidas en redes sociales apuntan a posibles fallas en la atención inicial, señalando presuntas deficiencias en la aplicación de protocolos.

“Se murió por la negligencia del gimnasio que ni siquiera sabían practicar las maniobras”, escribió un usuario, sin que esta afirmación haya sido confirmada por las autoridades.

Este contraste de versiones ha intensificado el debate en torno a las condiciones de seguridad en los centros de entrenamiento. Mientras avanza la investigación, se busca establecer si el gimnasio cumplía con todos los requisitos necesarios para la atención de emergencias médicas.

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El caso también ha puesto sobre la mesa la importancia de contar con personal capacitado, equipos adecuados y protocolos claros dentro de estos espacios, especialmente ante situaciones inesperadas como la ocurrida.

Por ahora, el proceso continúa abierto y serán las autoridades las encargadas de determinar las causas reales de este hecho que dejó en alerta a la comunidad del sector y a quienes frecuentan este tipo de escenarios en la ciudad.

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