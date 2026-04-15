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Exparticipante de ‘Kilos Mortales’ murió a los 30 años; así la despidieron

La exfigura del reality venía luchando contra la obesidad y diversos problemas emocionales que marcaron su paso por el programa y su historia personal.

Dolly Martínez perdió la vida
Exparticipante de ‘Kilos Mortales’ murió a los 30 años; así la despidieron
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Los seguidores del programa ‘Kilos Mortales’ se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Dolly Martínez, una joven, que se hizo conocida por documentar su batalla contra la obesidad extrema en la televisión, murió a los 30 años el pasado 11 de abril de 2026.

Se conoció que la causa oficial del fallecimiento fue una insuficiencia cardíaca congestiva, según confirmó su madre, Staci Thurman. Esta condición se agravó debido a complicaciones que Dolly venía enfrentando desde hacía tiempo.

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Asimismo, la joven había sido hospitalizada el 29 de marzo en Fort Worth, Texas, tras presentar una acumulación crítica de líquido en el corazón y los pulmones. En esta ocasión debido a la gravedad de su estado, los médicos decidieron inducirla a un coma y conectarla a un respirador.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico por estabilizarla, Dolly Martínez no logró recuperarse de las complicaciones respiratorias y cardíacas que la mantenían bajo cuidados intensivos y terminó falleciendo.

¿Cómo fue la participación de Dolly Martínez en ‘Kilos Mortales’?

Dolly Martínez participó en la décima temporada del exitoso reality. Al inicio de su episodio, tenía 25 años y registraba un peso de 269 kilogramos y ya dependía de oxígeno para respirar debido a sus dificultades pulmonares. A lo largo del programa ella habló de su adicción a la comida y otros problemas que tenía.

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Sumado a lo anterior ella mencionó que esa adicción era su principal refugio emocional frente a pensamientos oscuros y problemas de salud mental. Para intentar salvar su vida, se trasladó a Houston con el objetivo de ser intervenida por el Dr. Now, el reconocido especialista en cirugía bariátrica.

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Aunque logró perder cerca de 18 kilogramos, no recibió la aprobación médica final para la cirugía debido a que no cumplió con todos los requisitos psicológicos y físicos exigidos en ese momento. Una vez se conoció su fallecimiento, su hermana Lindsey Cooper, a través de redes sociales.

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“Ella era mucho más que lo que se veía en internet... se merece paz”, expresó su hermana ante las reacciones en redes. Asimismo, la partida de Dolly se suma a la partida de otros exparticipantes como Gina Krasley y Larry Myers Jr, esto mientras las redes sociales vuelve a aparecer el debate sobre la peligrosidad de la obesidad severa.

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