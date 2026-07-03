Carolina Cruz reveló la carrera que quiere estudiar: ¿Dejaría la televisión?

Carolina Cruz sigue consolidada como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. La presentadora vallecaucana, actual rostro de Día a Día en Caracol Televisión, habló con el medio de comunicación 'El Universal' sobre los factores que le permitieron mantenerse vigente durante más de veinte años en el entretenimiento nacional.

La comunicadora aseguró que su permanencia no depende solo del trabajo frente a cámaras, sino de la forma en la que el público logra identificarse con su vida cotidiana. Según explicó, esa cercanía se convirtió en un elemento clave dentro de su trayectoria.

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Carolina destacó que su personalidad terminó marcando una diferencia en su carrera. Para ella, mostrarse tal cual es frente a la audiencia permitió que muchas personas la perciban como alguien más cercana y menos distante dentro del mundo de la televisión.



"Mi personalidad y mi forma de ser", respondió al ser consultada sobre lo que considera su principal fortaleza en la industria. Esa autenticidad, según dijo, le abrió la posibilidad de conectar con millones de televidentes en todo el país.

Con el paso del tiempo, su imagen pública también cambió. Carolina explicó que diferentes momentos de su vida personal influyeron en la manera en que el público la percibe actualmente, generando una relación más cercana con quienes la siguen desde hace años.

¿Cómo influyó su maternidad en la carrera de Carolina Cruz?

La presentadora de 'La vuelta al Mundial en 80 risas' aseguró que su faceta como madre marcó un punto de transformación en su vida profesional. Compartir esa etapa hizo que muchas personas comenzaran a identificarse con su historia y con los retos que enfrenta en su día a día.

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Carolina explicó que, a partir de ese momento, dejó de ser vista como una figura inalcanzable. Mostrar situaciones reales de su entorno personal permitió que el público la sintiera más cercana y conectada con su realidad fuera de la televisión.

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También reconoció que su separación influyó en esa percepción. Ese proceso hizo que la audiencia la viera desde una perspectiva más humana, reforzando la idea de que su vida no es muy distinta a la de cualquier persona.

La vallecaucana insistió en que la honestidad frente a su audiencia fue determinante. Para ella, abrir su corazón y mostrarse sin filtros permitió fortalecer el vínculo con quienes la acompañan diariamente en sus diferentes proyectos televisivos.

¿Qué quiere estudiar Carolina Cruz en el futuro?

Carolina Cruz reveló que uno de sus planes personales es estudiar Psicología. La presentadora explicó que le interesa comprender el comportamiento humano y los procesos emocionales que viven las personas en distintas etapas de su vida.

Sin embargo, aclaró que por ahora no puede iniciar esa carrera. Su prioridad actual está enfocada en sus hijos, a quienes dedica gran parte de su tiempo mientras continúa con sus compromisos profesionales en televisión.

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La presentadora también destacó que su experiencia en medios le permitió aprender constantemente. Considera que cada invitado y cada conversación en el set aportan a su crecimiento personal y profesional dentro de la industria.

Además de su trabajo en Día a Día, Carolina participa en otros formatos televisivos y proyectos de bienestar. Esa combinación de actividades le permite mantenerse activa dentro del entretenimiento y conectada con diferentes públicos.

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Finalmente, la vallecaucana reiteró que su vigencia en televisión se debe a la disciplina, la evolución constante y la forma en la que aprende a adaptarse a los cambios del entorno digital y mediático.

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