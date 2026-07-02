Haydée Ramírez revela cuánto ganó por protagonizar Padres e hijos durante 10 años

Para "Cada loco con su tema" de La Kalle, la reconocida actriz Haydée Ramírez, quien dio vida a la icónica Gabriela en la serie Padres e Hijos, rompió el silencio sobre uno de los secretos mejor guardados de la televisión colombiana, los salarios que percibían los protagonistas de la producción más longeva del país.

Durante la conversación, Haydée detalló cómo la estabilidad económica de esa época marcó un antes y un después en su vida profesional y personal.

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Ramírez, quien formó parte del elenco principal durante una década, confesó que la serie no solo le brindó el cariño de los hogares colombianos, sino también una solidez financiera difícil de igualar en la industria actual. Al ser consultada sobre sus ingresos iniciales, la actriz no dudó en dar cifras exactas que sorprendieron a la mesa de trabajo.



"Digamos que yo ganaba cuando empecé 10 millones de pesos al mes", aseguró la artista, situando este sueldo a finales de la década de los 90. Según se analizó durante la conversación, haciendo la conversión dicha cifra hoy en día podría equivaler a unos 30 millones de pesos mensuales.

¿Cuánto terminó ganando Haydée Ramírez al final de Padres e hijos?

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Con el paso de los años y el éxito rotundo de la serie, que se convirtió en el acompañamiento diario de los colombianos a la hora del almuerzo, los honorarios de la actriz continuaron ascendiendo.

Hacia la etapa final de su participación en la producción, los ingresos de Ramírez alcanzaron su punto máximo. Ante la pregunta sobre cuánto facturó al cierre del proyecto, la actriz respondió con total franqueza: "Alrededor de 30 millones de pesos en cada mes”.

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Este nivel de ingresos fue lo que le permitió a la actriz construir el patrimonio del cual disfruta hoy en día. "Esa fue como la posibilidad y la fuente lo que me hace estar tranquila... vivir en el campo es tener un ingreso porque vivo de un arriendo", explicó al referirse a su actual estilo de vida lejos de las cámaras.

A diferencia de muchos colegas que suelen caer en gastos suntuosos, Haydée Ramírez optó por un manejo inteligente de su fortuna. La actriz relató que la pesada carga de grabaciones, que a veces le impedía incluso ver sus propias escenas, fue paradójicamente un aliado para sus finanzas.

"Yo me dediqué a ahorrar... Como trabajaba tanto no tenía tiempo de gastar en viajes largos ni en cosas suntuarias que cuestan. Digamos que todo lo ahorré en Finca Raíz", reveló. Este enfoque previsor le permitió cubrir la educación profesional de sus hijos y asegurar una vejez digna sin depender exclusivamente de nuevos proyectos actorales.

Finalmente, la actriz comparó su experiencia en Padres e Hijos con la realidad actual de los actores en Colombia, donde los proyectos son cada vez más cortos y la inestabilidad es la norma. "Hoy en día pensar en un programa que dure 10 años no es posible... Cada vez las grabaciones duran menos", puntualizó Haydée.