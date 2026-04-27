Actriz de 'Padres e hijos' fue hospitalizada tras ruptura de su esposo por WhatsApp

Fiona Horsey, la actriz colombo-británica que muchos recuerdan por su papel como Sor Alma en la mítica serie Padres e hijos, ha decidido abrir su corazón para relatar uno de los episodios más amargos de su vida personal.

Tras casi dos décadas de compartir un proyecto de vida, 18 años para ser exactos, su matrimonio se desmoronó de la forma menos pensada: a través de una pantalla de celular.

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Sin previo aviso y mediante un mensaje de WhatsApp, el padre de sus dos hijos decidió poner punto final a su historia mientras ella se encontraba fuera de Colombia.



El contexto de esta ruptura añade una capa de frialdad a la situación. Según relató la actriz en el programa La Red, ella se encontraba en Londres junto a sus hijos, que en ese momento tenían 13 y 15 años.

Mientras ella cumplía con esa estancia en el extranjero, su esposo permanecía en territorio colombiano. Lo que Horsey no imaginaba es que ese viaje era, en realidad, una estrategia para facilitar una despedida digital.

Posteriormente, descubrió que durante ese tiempo existía una relación paralela con una persona considerablemente más joven, lo que precipitó el final definitivo.

Este evento no fue solo un golpe sentimental, sino que desencadenó un periodo de profunda inestabilidad emocional para la artista. Al regresar a Colombia, el intento por recomponer lo que ya estaba roto solo profundizó el malestar.

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La situación escaló a tal punto que Fiona requirió atención clínica especializada, permaneciendo internada durante varios días para recibir acompañamiento profesional.

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A pesar de la complejidad del proceso, Horsey fue firme en su decisión de no utilizar fármacos psiquiátricos durante su recuperación, prefiriendo enfrentar la situación con otras herramientas terapéuticas.

Durante esos meses críticos, la actriz no solo luchó contra su propio dolor, sino también contra el juicio social y familiar.

El entorno cuestionó su ausencia constante frente a sus hijos en los momentos de mayor crisis, una presión adicional que la obligó a tomar decisiones drásticas sobre sus círculos sociales, llegando a cortar comunicación con personas que minimizaban su experiencia o la criticaban severamente.

En medio del torbellino, Fiona Horsey encontró un refugio inesperado que se convirtió en su tabla de salvación: el trabajo en una tienda de ropa. Este empleo, alejado de los focos y las cámaras, le permitió reconectar con la cotidianidad y alejarse de las emociones negativas que la invadían.

Fue en ese espacio donde comenzó a desmantelar lo que ella define como "el cuento de Disney", una creencia en amores ideales y estructuras tradicionales que, según su experiencia, no permitían un conocimiento real de la pareja.

Horsey reflexiona sobre cómo su relación anterior se mantuvo en una especie de "rueda de hámster", enfocada en cumplir metas sociales y familiares pero descuidando la esencia del ser y la comunicación emocional profunda.

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Según sus palabras, se seguían lineamientos preestablecidos sin cuestionar si realmente existía una conexión real entre ambos.

Hoy en día, la actriz manifiesta sentirse en una etapa mucho mejor, habiendo logrado una evolución personal significativa. Ha adoptado la gratitud como una herramienta diaria para contrarrestar la queja y valorar cada pequeño avance en su vida.

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Sin embargo, el impacto de la traición y la forma en que se dio la ruptura han dejado una huella en su percepción del romance.

A pesar de haber recuperado su bienestar y su fortaleza, Fiona Horsey es tajante respecto a su futuro sentimental: ya no cree en el amor tal como lo conocía.