Así luce hoy el recordado Nandito de ‘María, la del barrio’ tras 30 años de la novela

Han pasado más de tres décadas desde el estreno de María, la del barrio, una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos.

Entre los personajes que más recuerdan los televidentes aparece Nandito, el hijo de María y Luis Fernando, cuya historia marcó buena parte de la trama y quedó grabada en la memoria de millones de personas en Latinoamérica.

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Detrás de ese personaje estuvo el actor mexicano Osvaldo Benavides, quien en la actualidad tiene 46 años y continúa desarrollando una sólida carrera artística.

Aunque ha protagonizado numerosas producciones de televisión y series, para muchos seguidores sigue siendo el inolvidable Nandito, papel que lo llevó a convertirse en uno de los rostros juveniles más reconocidos de los años noventa.

Con el paso del tiempo, su apariencia ha cambiado por completo, pero su nombre continúa asociado a aquella producción protagonizada por Thalía, que aún hoy sigue siendo recordada y compartida en redes sociales.

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El personaje que marcó la carrera de Osvaldo Benavides

Cuando María, la del barrio llegó a la televisión en 1995, Osvaldo Benavides tenía aproximadamente 16 años. En ese momento asumió el reto de interpretar a Nandito, un personaje que se convirtió en el centro de varios de los momentos más recordados de la historia.

Dentro de la ficción, Nandito representaba al hijo perdido de María y Luis Fernando. Separado de su madre desde su nacimiento, creció sin conocer su verdadero origen hasta que distintas circunstancias terminaron reuniéndolo nuevamente con su familia.

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Su interpretación recibió muy buenos comentarios y sirvió para impulsar definitivamente la carrera de Benavides.

Sin embargo, el propio actor reconoció años después que durante una etapa de su vida no le resultó fácil cargar con la enorme popularidad del personaje.

En diferentes entrevistas recordó que durante mucho tiempo sintió que el público únicamente lo identificaba como Nandito, sin importar los demás proyectos en los que participaba.

sí luce hoy el recordado Nandito de ‘María, la del barrio

Lejos de desaparecer de la televisión, Osvaldo Benavides continuó trabajando en distintas producciones y logró consolidarse como uno de los actores mexicanos más reconocidos de su generación.

Su vínculo con la actuación comenzó incluso antes de interpretar a Nandito. Nació el 14 de junio de 1979 en Ciudad de México y desde muy pequeño mostró interés por el mundo artístico.

Su debut ocurrió cuando apenas tenía 13 años en la telenovela El abuelo y yo, donde compartió elenco con figuras que posteriormente alcanzarían reconocimiento internacional, como Ludwika Paleta, Gael García Bernal y Diego Luna.

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Curiosamente, más adelante volvió a trabajar junto a Ludwika Paleta en María, la del barrio. En esa producción, ella interpretó a Tita de la Vega, mientras Benavides daba vida a su hermano dentro de la historia.

Con el paso de los años, el actor fue sumando papeles principales tanto en telenovelas como en series, ampliando su trayectoria y demostrando su versatilidad frente a las cámaras.

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Los memes de Nandito siguen circulando en redes sociales

A pesar de todos los personajes que ha interpretado después de María, la del barrio, el fenómeno alrededor de Nandito continúa vigente.

Muchas escenas de la telenovela se transformaron en memes que todavía circulan constantemente en redes sociales. Entre las más recordadas aparecen las protagonizadas por Soraya Montenegro y la famosa frase de "Maldita lisiada", interpretada por Yuliana Peniche.

Precisamente, esa ola de publicaciones ha provocado comentarios del propio Osvaldo Benavides, quien en alguna ocasión expresó, con humor, que estaba cansado de recibir siempre las mismas imágenes.

"Luego cada época del año siguen mandando los mismos memes una y otra vez, ya no puedo, siempre es lo mismo", escribió el actor en una publicación de Instagram.

Aun así, el artista ha reconocido que entiende el impacto que tuvo María, la del barrio y el enorme cariño que el público sigue sintiendo por uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana.