Prosperidad Social responde a advertencia de De la Espriella sobre pago de subsidios

Prosperidad Social respondió oficialmente a las declaraciones del presidente electo, Abelardo De la Espriella, sobre el futuro del subsidio Colombia Mayor.

La entidad aseguró que el programa para los adultos mayores cuenta con la financiación necesaria para operar durante todo 2026 y rechazó la existencia del déficit de 3,2 billones de pesos mencionado por el mandatario.

Puedes leer: ¿Habrá Ley Seca? Estas son las restricciones oficiales por la posesión de De la Espriella



El pronunciamiento llega luego de que De la Espriella afirmara que el principal programa de transferencias para adultos mayores enfrentaba un faltante presupuestal que pondría en riesgo los pagos correspondientes a los últimos meses del año.

Sin embargo, Prosperidad Social sostuvo que los recursos ya fueron definidos mediante el Conpes 4176 de 2025 y que el esquema financiero continúa vigente.

De acuerdo con la entidad, los pagos de Colombia Mayor para 2026 están garantizados, por lo que los beneficiarios pueden tener tranquilidad frente a la continuidad del programa.

Publicidad

Prosperidad Social explicó cómo está financiado Colombia Mayor

En el comunicado oficial, Prosperidad Social recordó que Colombia Mayor fue creado por la Ley 100 de 1993 y explicó que el programa amplió significativamente su cobertura durante los últimos años.

Según la entidad, al cierre de 2025 el subsidio pasó de atender 1,7 millones de beneficiarios a tres millones de adultos mayores en todo el país.

Publicidad

Además, recordó que el apoyo económico mensual aumentó de 80.000 pesos a 230.000 pesos para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que cumplen los requisitos establecidos.

Frente a la financiación, Prosperidad Social detalló que el costo anual del programa asciende a 8,4 billones de pesos, recursos que fueron distribuidos a través de tres fuentes establecidas en el Conpes 4176 de 2025:



3,2 billones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

1,7 billones de pesos del Fondo de Solidaridad Pensional.

3,5 billones de pesos correspondientes a la cofinanciación del Ministerio del Trabajo.

La entidad fue enfática al afirmar:

"Por lo tanto, el programa tiene asignados los recursos para toda la vigencia 2026".

Subsidio Colombia Mayor: Requisitos y fecha del incremento a $400.000 Foto: Prosperidad Social

¿Qué respondió Prosperidad Social sobre el presunto déficit?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la respuesta frente a la afirmación de que los recursos del programa se habrían agotado durante el primer semestre del año.

Prosperidad Social aseguró que esa versión no corresponde a la realidad y explicó que, desde diciembre de 2025, existe un trabajo conjunto entre varias entidades para garantizar la continuidad de las transferencias.

El comunicado señala:

Publicidad

"El Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Prosperidad Social vienen trabajando conjuntamente desde diciembre de 2025 en un convenio que asegure las transferencias del programa Colombia Mayor en cumplimiento a lo indicado en el Conpes 4176". Asimismo, la entidad rechazó otra de las afirmaciones relacionadas con el manejo de los recursos del programa.

"Es falso que recursos del programa hayan sido utilizados para fines electorales".

Publicidad

Además, explicó que las transferencias económicas se realizan cada mes y que no pueden suspenderse porque hacen parte de las obligaciones establecidas para el funcionamiento del programa.

Puedes leer: Subsidio Colombia Mayor tendrá importante cambio en gobierno De la Espriella

¿Qué pasará con los pagos de Colombia Mayor en 2026?

Prosperidad Social también entregó un mensaje para los millones de beneficiarios que reciben el subsidio.

Según informó, durante 2026 están programados 12 ciclos de pago.

Hasta el momento, ya se ejecutaron seis ciclos, mientras que los recursos necesarios para el séptimo pago ya se encuentran garantizados mediante la coordinación entre Prosperidad Social y el Fondo de Solidaridad Pensional.

La entidad agregó que ese nuevo ciclo de pagos comenzará en las próximas semanas.

Publicidad

En ese mismo comunicado reiteró:

"No es cierto que los recursos se hayan dilapidado en el primer semestre".

¿Qué había dicho De la Espriella sobre Colombia Mayor?

Las declaraciones de Prosperidad Social surgieron después de que Abelardo De la Espriella manifestara que Colombia Mayor enfrentaba un faltante de 3,2 billones de pesos, situación que, según indicó, comprometía los pagos correspondientes a los últimos cinco meses del año.

Publicidad

El presidente electo señaló que alrededor de tres millones de adultos mayores dependen del subsidio y anunció que había dado instrucciones a la directora designada de Prosperidad Social, Sandra Suárez, y al ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez Martínez, para priorizar la búsqueda de recursos.

Además, reiteró que mantiene la intención de aumentar el subsidio mensual de 230.000 pesos a 400.000 pesos, aunque explicó que esa decisión se implementaría una vez se estabilicen las finanzas públicas.

Con el comunicado conocido este lunes, Prosperidad Social mantiene su posición de que los recursos de Colombia Mayor para 2026 están garantizados, mientras que el presidente electo sostiene una visión distinta sobre la situación presupuestal del programa.