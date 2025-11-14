Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer pilla a su novio saliendo del motel con su nuera; mando las fotos al grupo de la familia

Mujer pilla a su novio saliendo del motel con su nuera; mando las fotos al grupo de la familia

La mujer implicada contó su historia en un reconocido programa radial y reveló que ambas relaciones llegaron a su fin tras la infidelidad.

Mujer pilla a su novio saliendo del motel con su nuera
Mujer pilla a su novio saliendo del motel con su nuera; mando las fotos al grupo de la familia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y hecha con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
14 de nov, 2025

Durante una transmisión habitual del programa radial del Copihue de oro, en Chile, se transformó en un momento de tensión, luego de que una mujer se comunicará con la mesa de trabajo, con el fin de contar su historia de infidelidad que dejó a todos sorprendidos.

“Hola chicos, quiero mandar a la chucha a mi ex, quien me cagó con la esposa de mi hijo”, comenzó la mujer. Sumado a esto, explicó que tuvo una relación de casi 17 años con el hombre, sin embargo, comenzó a sospechar de él debido a su uso constante del celular y los mensajes a altas horas de la noche y la actitud indiferente de la pareja.

Sumado a esto, la mujer comentó que ante su duda decidió revisar su WhatsApp y encontró la verdad sobre su pareja: “Me di cuenta de todo y los pillé en un motel”, aseguró. Y tras esto se dirigió de inmediato al lugar donde estaba esta persona y los terminó encontrando allá.

¿Qué más reveló la mujer sobre este caso?

Tanto es así que la mujer comentó que cuando llegó al sitió se encontró con una escena que describió como devastadora, su esposo con la pareja de su hijo. Situación que generó un gran alboroto, al punto que explicó que el personal del motel intervino para calmarla.

“Me puse a los pies de la cama, los aplaudí y les dije que ya estaba bueno de mentiras”, añadió. Sumado a eso, explicó que la relación clandestina llevaba tres años, engañándola tanto a ella como a su propio hijo.

Una vez que los confrontó decidió enviar las fotos de la escena al grupo familiar, situación que generó un gran revuelo en este chat, así mismo, explicó que la tildaron como loca por está suposición, pero afirmó que si no los hubiera buscado jamás se habría enterado de esta situación y seguiría ceyendo en la persona que fue su pareja.

Tras compartir pruebas de infidelidad regresó al departamento compartido y sacó las pertenencias de su ahora expareja, pese a las súplicas de este para no terminar la relación. Además explicó que la relación sentimental de su hijo también terminó debido a esta infidelidad.

