VIDEO: la Virgen María habría aparecido en Boyacá, ya hay fila de creyentes

En el municipio de Sogamoso, Boyacá, específicamente en la vereda Morcá, los habitantes aseguran haber presenciado un hecho que despertó la curiosidad y la fe de muchos: en una formación rocosa de la montaña apareció, según ellos, la imagen de la Virgen María.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios comparten fotos y videos del fenómeno, mientras otros cuestionan su autenticidad.

¿Cómo se dio a conocer la imagen de la Virgen María en Boyacá?

Todo comenzó cuando un usuario de TikTok, identificado como @jimmyayala176, publicó un video en el que mostraba la supuesta figura. El clip fue grabado mientras descendía del santuario de la Virgen de la O de Morcá, un sitio tradicional de peregrinación en la región.



En las imágenes se observa una roca con una silueta que, para muchos, se asemeja al rostro de la Virgen. En el lugar, decenas de personas se detienen a orar y a encender velas, convencidas de que se trata de una señal divina.



¿Cuándo apareció la imagen de la Virgen María de Boyacá?

De acuerdo con los habitantes, la figura habría aparecido hace aproximadamente tres meses, pero solo hasta ahora comenzó a ganar mucha más atención. Algunos fieles aseguran que la formación surgió luego de un desprendimiento natural de la montaña, lo que para ellos representa un milagro. Otros aseguran que al pasar frente a la roca sienten “una energía especial” o “una paz inexplicable”.

“Hoy, como todos los primeros de cada mes, visitamos a la virgencita de la O de Morcá y, bajando, nos encontramos con personas orando en este punto. Nos comentaron que ahí apareció hace tres meses”, dice el dueño del video.

Por el momento, la Diócesis de Duitama-Sogamoso no hizo un pronunciamiento oficial sobre el caso. La Iglesia Católica suele realizar procesos de verificación largos y rigurosos antes de reconocer una aparición como auténtica. En estos análisis se evalúan la veracidad del testimonio, la coherencia con la fe y el impacto espiritual que genera en la comunidad.

Mientras se aclara el origen de la figura, el sitio se convirtió en un punto de peregrinación espontánea. Cada día llegan más visitantes con velas, flores y plegarias, buscando un momento de conexión espiritual. Las imágenes del lugar reccoren todo el país, generando debate entre quienes creen firmemente en los milagros y quienes apelan a la ciencia para explicar lo ocurrido.

