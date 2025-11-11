Publicidad

VIDEO: la Virgen María habría aparecido en Boyacá, ya hay fila de creyentes

La imagen se formó en una montaña en Sogamoso y desató una ola de peregrinaciones; algunos dicen que lloraron al verla, otros aseguran que es una advertencia del cielo.

Video de imagen de la Virgen en una roca en Boyacá
Imagen de la virgen en Boyacá
Foto: Captura de pantalla de @jimmyayala176
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

En el municipio de Sogamoso, Boyacá, específicamente en la vereda Morcá, los habitantes aseguran haber presenciado un hecho que despertó la curiosidad y la fe de muchos: en una formación rocosa de la montaña apareció, según ellos, la imagen de la Virgen María.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios comparten fotos y videos del fenómeno, mientras otros cuestionan su autenticidad.

Puedes leer: Oración poderosa a la Virgen María, para lograr un favor inalcanzable

¿Cómo se dio a conocer la imagen de la Virgen María en Boyacá?

Todo comenzó cuando un usuario de TikTok, identificado como @jimmyayala176, publicó un video en el que mostraba la supuesta figura. El clip fue grabado mientras descendía del santuario de la Virgen de la O de Morcá, un sitio tradicional de peregrinación en la región.

En las imágenes se observa una roca con una silueta que, para muchos, se asemeja al rostro de la Virgen. En el lugar, decenas de personas se detienen a orar y a encender velas, convencidas de que se trata de una señal divina.

Por el momento, la Diócesis de Duitama-Sogamoso no hizo un pronunciamiento oficial sobre el caso. La Iglesia Católica suele realizar procesos de verificación largos y rigurosos antes de reconocer una aparición como auténtica. En estos análisis se evalúan la veracidad del testimonio, la coherencia con la fe y el impacto espiritual que genera en la comunidad.

Puedes leer: Feligreses vendieron sus casas por pastor que anunció el fin del mundo; están en bancarrota

Mientras se aclara el origen de la figura, el sitio se convirtió en un punto de peregrinación espontánea. Cada día llegan más visitantes con velas, flores y plegarias, buscando un momento de conexión espiritual. Las imágenes del lugar reccoren todo el país, generando debate entre quienes creen firmemente en los milagros y quienes apelan a la ciencia para explicar lo ocurrido.

Mira también: LUISA FERNANDA W y PIPE BUENO tuvieron una experiencia espiritual con la VIRGEN y así reaccionaron

