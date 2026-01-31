Kika Nieto recibe emotiva propuesta de matrimonio, ¿con quién se casa?

Kika Nieto, creadora de contenido e influenciadora colombiana, recibió una propuesta de matrimonio de su pareja Diego Barajas durante un segmento de su programa de televisión, lo que generó impacto en redes sociales.

El momento se produjo en medio de la celebración del cumpleaños de Nieto, cuando Barajas llegó al set y tomó la palabra para expresar sus sentimientos antes de pedir formalmente el matrimonio.

Propuesta de matrimonio de Diego Barajas a kika Nieto

Según reportes del momento compartidos en redes sociales, Barajas dijo en ese instante que quería reconocer “lo especial que ha sido esta relación” y que había “altos y bajos, con cosas muy bonitas”, antes de formular la pregunta de compromiso.



En sus propias palabras, Diego afirmó: “Yo quiero cerrar mis ojos cuando muera y estar a tu lado, entonces mi pregunta hoy es si te quieres casar conmigo”, lo que refuerza la intención y tono de su declaración en ese instante.



Kika Nieto aceptó la propuesta tras escuchar las palabras de su pareja. Las imágenes compartidas por varios medios muestran que la influenciadora reaccionó con sorpresa y emoción visible y que aceptó llegar al altar con Barajas. Las presentes en el set celebraron con felicitaciones y muestras de apoyo tras la aceptación.

Imágenes y videos del momento se compartieron inmediatamente en redes sociales, alcanzando millones de reproducciones y generando comentarios de seguidores que expresaron sus impresiones sobre lo que ocurrió. Algunas reacciones destacaron los mensajes de apoyo a Nieto y celebraron el momento como un paso significativo en su vida sentimental.

¿Quién es Diego Barajas, la pareja de Kika Nieto?

Diego Felipe Barajas es la pareja de Kika Nieto, con quien tiene una relación pública luego de que Nieto cerró su matrimonio anterior con Santi Maye tras más de una década juntos.

Barajas mantiene un perfil más discreto fuera de las redes sociales, aunque aparece con frecuencia en publicaciones y videos de la creadora de contenido, lo que permitió a su audiencia conocerlo mejor con el paso del tiempo.

Según información disponible en plataformas de entretenimiento y redes, Barajas está vinculado al entorno empresarial y profesional y algunas publicaciones señalan que genera atracción entre seguidores por su porte y su rol fuera del mundo digital.

También se sabe que la pareja comparte proyectos personales, como una marca de juegos de mesa y que Nieto lo identifica con el apodo “Mr. President”, lo que sugiere una imagen vinculada a su actividad profesional.

