El estado de Goiás, en Brasil, se presentó un caso de violencia intrafamiliar, en donde se encuentra un político de la región. Thales Machado, de 40 años, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, acabó con la vida de sus dos hijos y posteriormente se quitó la vida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades y los reportes locales, el crimen ocurrió la noche del miércoles 11 de febrero en el interior de la vivienda de estos. Se conoció que este episodio ocurrió debido a un conflicto de pareja derivado de una presunta infidelidad.

Puedes leer: Nueva versión sobre el fallecimiento de Kurt Cobain da un giro inesperado



Tanto es así que Thales Machado contrató a un investigador privado para seguir a su esposa en un viaje desde Itumbiara hacia São Paulo.



Las autoridades comentaron que momentos antes el funcionario publicó en sus redes sociales imágenes de sus hijos, de 12 y 8 años, realizando actividades cotidianas acompañadas del mensaje: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos… Papá los quiere mucho”.

Reconocido político le quitó la vida a sus hijos tras descubrir una infidelidad de su esposa Foto: imagen tomada de redes sociales

Sin embargo, el tono cambió en una carta de despedida dirigida a su esposa, donde la acusaba de haberle sido infiel tras 15 años de relación, afirmando que la situación había llegado a un "límite".

Publicidad

“Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy lo nuestro ha llegado a su fin, por desgracia”, comienza el texto. En el mensaje, Machado asegura que durante 15 años intentó mantener la armonía familiar y el respeto, pero que la situación “llegó a un límite de lo improbable”, escribió el político con relación a su pareja.



¿Cómo Thales Machado le quitó la vida a sus hijos?

Por otro lado, en la carta que dejó también explicó que sabía que su pareja iba a Sao Paulo para encontrarse con otra persona. “Triste… Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles que, infelizmente, vinieron conmigo”, finalizó en el texto Thales Machado.

Puedes leer: Reconocida estrella infantil fue encontrada sin vida en extrañas condiciones; tenía 33 años

Publicidad

Las autoridades entregaron que Machado atacó a los menores con un arma de fuego antes de dispararse a sí mismo. Inicialmente hubo confusión sobre el estado de los niños. Posteriormente, se confirmó que el hijo mayor, de 12 años, falleció poco después de ingresar al Hospital Municipal Modesto de Carvalho.

Por otro lado, el hijo menor, de 8 años, perdió la vida en la madrugada del jueves tras ser sometido a una cirugía de urgencia. Machado falleció en el lugar de los hechos.

El impacto del suceso ha sido profundo debido a la posición de Machado, quien además era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo. El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó sus condolencias y suspendió su agenda oficial para desplazarse al municipio, calificando la noticia como un hecho que "afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado".

Finalmente, se conoció que la madre de los niños, se encuentra recibiendo acompañamiento psicológico. No obstante, se supo que durante el funeral de los menores, tuvo que ser escoltada por la policía tras ser increpada por algunos asistentes como posible responsable de este hecho.