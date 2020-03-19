La Kalle Manchester United
Manchester United
-
Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final
Conoce todos los cruces de octavos de final de la Champions League 2026, las fechas de juego y los posibles caminos hacia la final. Partidos grandes, favoritos y sorpresas.
-
A Cristiano Ronaldo ya le estaría haciendo 'ojitos' importante club; podría ser su nuevo equipo
De darle el supuesto fichaje, Cristiano Ronaldo llegaría a ser compañero de importante jugador de la 'Tricolor'.
-
Cristiano Ronaldo no es más jugador del Manchester United
Así lo dio a conocer el equipo inglés en su cuenta de Twitter, en el que menciona que fue una decisión de mutuo acuerdo.
-
Acusan a Cristiano Ronaldo de comportamiento violento por golpear a fanático del Everton
El astro del fútbol manifestó excusas por medio de su cuenta de Instagram
-
Cristiano Ronaldo le hizo el día a pequeño fanático que violó la seguridad para saludarlo
El pequeño no podía creer que tenía al frente a su ídolo
-
Manchester United ficha al brasileño Antony por 100 millones de euros
Se trata del traspaso más caro para un jugador que militaba en el campeonato de los Países Bajos
-
Real Madrid y Manchester United hacen oficial el traspaso del brasileño Casemiro
El club blanco informó que el próximo lunes le harán un homenaje de despedida
-
VIDEO: Cristiano Ronaldo dedica gol con el Manchester United a su hijo fallecido
Cristiano Ronaldo dedicó el gol que marcó este sábado ante el Arsenal a su hijo fallecido esta semana.
-
"No olvidaremos ese acto de compasión": Cristiano Ronaldo agradece gesto tras muerte de su bebé
En el minuto 7 de juego entre Liverpool y Manchester United espectadores, futbolistas y cuerpos técnicos hicieron un minuto de aplausos en señal de apoyo.
-
VIDEO: El golazo de Luis Díaz con Liverpool que puso a temblar al Manchester United
El guajiro sumó su tercer gol en lo que va de la Premier League.