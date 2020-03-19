En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿ERES JURADO DE VOTACIÓN?
DUEÑOS DE TOBOGÁN EXTREMO HABLAN
ELECCIONES 8 DE MARZO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Manchester United

Manchester United

  • Los octavos de la Champions
    Los octavos de la Champions 2026
    /Foto: IA
    Deportes

    Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final

    Conoce todos los cruces de octavos de final de la Champions League 2026, las fechas de juego y los posibles caminos hacia la final. Partidos grandes, favoritos y sorpresas.

  • Cristiano Ronaldo ya tendría nuevo equipo
    Cristiano Ronaldo ya tendría nuevo equipo
    ALBERTO PIZZOLI/AFP
    Deportes

    A Cristiano Ronaldo ya le estaría haciendo 'ojitos' importante club; podría ser su nuevo equipo

    De darle el supuesto fichaje, Cristiano Ronaldo llegaría a ser compañero de importante jugador de la 'Tricolor'.

  • Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo
    /Foto: AFP
    Deportes

    Cristiano Ronaldo no es más jugador del Manchester United

    Así lo dio a conocer el equipo inglés en su cuenta de Twitter, en el que menciona que fue una decisión de mutuo acuerdo.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTD
    Cristiano dedica el gol a su hijo fallecido
    IAN KINGTON/AFP
    Deportes

    Acusan a Cristiano Ronaldo de comportamiento violento por golpear a fanático del Everton

    El astro del fútbol manifestó excusas por medio de su cuenta de Instagram

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTD
    Cristiano dedica el gol a su hijo fallecido
    IAN KINGTON/AFP
    Farándula

    Cristiano Ronaldo le hizo el día a pequeño fanático que violó la seguridad para saludarlo

    El pequeño no podía creer que tenía al frente a su ídolo

  • Antony
    EFE
    Deportes

    Manchester United ficha al brasileño Antony por 100 millones de euros

    Se trata del traspaso más caro para un jugador que militaba en el campeonato de los Países Bajos

  • Casemiro
    Captura de pantalla: Instagram
    Deportes

    Real Madrid y Manchester United hacen oficial el traspaso del brasileño Casemiro

    El club blanco informó que el próximo lunes le harán un homenaje de despedida

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTD
    Cristiano dedica el gol a su hijo fallecido
    IAN KINGTON/AFP
    Noticias

    VIDEO: Cristiano Ronaldo dedica gol con el Manchester United a su hijo fallecido

    Cristiano Ronaldo dedicó el gol que marcó este sábado ante el Arsenal a su hijo fallecido esta semana.

  • Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo
    /Foto: AFP
    Deportes

    "No olvidaremos ese acto de compasión": Cristiano Ronaldo agradece gesto tras muerte de su bebé

    En el minuto 7 de juego entre Liverpool y Manchester United espectadores, futbolistas y cuerpos técnicos hicieron un minuto de aplausos en señal de apoyo.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN UTD
    El golazo de Luis Díaz con Liverpool
    OLI SCARFF/AFP
    Deportes

    VIDEO: El golazo de Luis Díaz con Liverpool que puso a temblar al Manchester United

    El guajiro sumó su tercer gol en lo que va de la Premier League.

CARGAR MÁS