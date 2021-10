VIDEO: pareja de turistas denunció que fue brutalmente atacada a puñal en el Desierto de la Tatacoa

Como si se tratara de una terrorífica trama de Halloween, una pareja ibaguereña denunció públicamente que, fue brutalmente agredida con arma blanca por un sujeto desconocido que tenía como finalidad acabar con la vida de ambos.

De acuerdo con el relato de Paola, víctima del ataque, ella junto con su esposo, Alberto, decidieron viajar a la reconocida zona árida del Huila para vacacionar y conocer el popular sitio turístico.

La pareja llegó al departamento opita el martes 5 de octubre sobre las 4:00 p.m. y se hospedó en una cabaña tipo glamping en el estadero y restaurante 'Los Hoyos', ubicado a 23 minutos del Desierto la Tatacoa.

"Nos bañamos en la piscina que hay allí. Luego descargamos nuestras cosas en la cabaña a las siete de la noche y nos fuimos para el mirador, al avistamiento de las estrellas. De allí llegamos nuevamente al hotel a las 9:30 p.m.", relató Paola.

Media hora después, cuando todo parecía ser una velada romántica y ya estaban dispuestos para ir a dormir, golpearon la puerta del glamping de la pareja, algo que se les hizo bastante extraño. La mujer atendió de inmediato la solicitud.

"Llegó un señor y yo pregunté que quién era, entonces me dijo que 'si necesitábamos sábanas'; yo le dije que si hacía frío y él me dijo que sí, que a las dos o tres de la mañana", contó Paola y además, aseguró que se trataba del salvavidas de la piscina.

Tras esto, la pareja empezó a sospechar luego de que el sujeto, en vez de dirigirse a la recepción del estadero, se fue por otro camino. Justo cuando Alberto y su esposa iban a averiguar por qué los estaba atendiendo el salvavidas, el hombre apareció con las sábanas y sin camisa.

El presunto responsable les aclaró que ya todo el personal estaba durmiendo y que él era el encargado de atenderlos, y aquí la pareja volvió a desconfiar, ya que en la zona del estadero aún había música.

"Nos acostamos nuevamente y pasaron 15 minutos y volvieron a golpear la puerta, entonces cuando yo pregunté que quién era, me dijo 'le traje otras sábanas'. Cuando yo fui a abrir despacio, él la empujó y empezó a darnos puñaladas", se aprecia en el video.

Justo en ese momento, el acusado se abalanza con inminencia en contra de la pareja y los empezó a agredir sin ningún motivo con su arma blanca, advirtiéndoles que los iba a matar. En una lucha desesperada, Alberto trata de retener al salvavidas para impedir el ataque.

"Mi esposo le cogía la mano durísimo, en la que tenía el puñal, y me decía 'corra amor, corra', y yo le decía que no lo iba a dejar solo (...) cogí al tipo del otro lado del cuerpo, pero tenía mucha fuerza, nos quería matar. Me dio una puñalada en el ojo y a mi esposo le lastimo el hombro y la cara ", especificó.

Afortunadamente y tras varios intentos de suplicar por su vida, la pareja logró liberarse del intento de homicidio y huyeron del lugar en medio de gritos de auxilio. Una vez en la recepción, preguntaron por la procedencia del agresor y simplemente les respondieron que trabaja hace 20 días en los 'Los Hoyos'.

Luego de recibir primeros auxilios, la pareja instauró la denuncia ante la Fiscalía del municipio de Baraya, Huila, de donde es oriundo el victimario. "Queremos justicia. Hicimos la denuncia, pero la Fiscalía le dio libertad; estamos inconformes y no sabemos qué hacer", agregó.

A continuación el relato de Paola, víctima del brutal ataque: