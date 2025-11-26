Fría carta de hija a su papá antes de contar todo lo que le hacía: "Papi, este día..."

Daniela y Camila Bernal hicieron pública la historia de los maltratos y actos que vivieron durante su infancia a manos de su padre, a través del podcast Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda. Según el relato de las hermanas, los episodios se intensificaron a partir de 2012, cuando su madre decidió regresar con el agresor tras meses de separación.

El viaje a Purificación, Tolima, en 2015, marcó un punto crítico. Camila fue llevada por su padre a un hotel, a pesar de que había opciones de alojamiento ofrecidas por amigos. Durante la estadía, la joven sufrió actos de violencia que incluían manipulación y engaños.

Puedes leer: Madre es sentenciada por vínculo indebido con una estudiante; su hija pide la pena máxima



Según su testimonio: "En las noches yo me despertaba desn..., con el cuerpo lleno de aceite, me tocaba mis partes (...), las besaba, pero siempre hablando como si yo fuera una niña pequeña, diciéndome que jugáramos". Los actos también involucraban la exposición a videos para adultos.

Publicidad

Daniela explicó que permitió que la situación se extendiera hacia ella con la intención de proteger a su hermana. Detalló los métodos utilizados por su padre: "Él compraba aceites, entonces decía que eran para la barba, pero era para usarlo con nosotras. A mí también me decía que imaginara que mi cuerpo era un resbaladero. Una vez sacó una Nutella, él se la untó y me obligó a quitársela".

El caso comenzó a tener seguimiento en 2017, cuando Camila confió la situación a un profesor, quien facilitó que se lo contara a su madre. La reacción inicial del padre fue de negación, acusando a la joven de distorsionar los hechos. Por su dependencia económica hacia él, las hermanas decidieron no avanzar con la denuncia en ese momento.

Publicidad

En 2020, la situación se tornó más grave cuando la madre de Daniela y Camila recibió un audio enviado por su propio hermano, que contenía la denuncia de abuso de su hija de ocho años contra el mismo hombre. Esto motivó a Daniela a actuar. Escribió una carta a su padre anunciándole su intención de presentar formalmente la denuncia ante las autoridades, enviándosela por mensaje.

Puedes leer: Joven de 15 años fallece tras “broma” en taller de carpintería; le hicieron de todo

Carta de mujer a su padre, del cual fue víctima

"Papi este día, este momento va a marcar un antes y un después en mi vida, porque por primera vez a mis 22 años quiero ser yo quién decide, quién avanza, quién quiere para sí sin importar los demás lograr sentirse en paz, y nada mejor que empezar esa etapa con lo que más pesa, lo que más duele, lo que más me atormenta... Mi papá. En los próximos días voy a hacer realidad eso que pensaste que yo jamás haría y voy a hacer mi denuncia por el abuso que recibí durante tantos años a manos tuyas, eso nunca estuvo bien y no, nunca lo permití, yo era una niña! que después fue adolescente, no fue justo conmigo así como no lo fue con Cami que tú hicieras de nosotras tus muñecas, hago esto porque aparte de afectar mi vida personal, mi sueño, mi alimentación y tantas cosas, me ha convertido en una persona triste e insegura y tú, sólo vives sin remordimiento y feliz y no puedo permitir eso más, que alguien tan malo siga haciendo daño sin remordimientos ni consecuencias"....



El papá de Daniela y Camila fue condenado

El proceso judicial avanzó y el agresor, quien ya había sido condenado a 12 años por acceso carnal en un caso relacionado con su sobrina, apeló la decisión. Gracias a la denuncia de Daniela, el hombre fue capturado por el CTI y el Ejército mientras salía de su residencia. Medios nacionales, incluyendo El Tiempo, hicieron seguimiento del caso, informando sobre la carta, la denuncia y la captura del agresor.