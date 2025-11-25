Muere reconocida influencer y tres días después su novio; la había grabado sin vida

La muerte de la influencer Gina Lima, de 23 años, se confirmó el 16 de noviembre en Quezon City y de inmediato generó atención en redes. Tres días después, el caso tomó un giro aún más fuerte con el fallecimiento de su novio, Iván César Ronquillo, de 24 años. La cercanía entre ambas muertes y un video que él publicó junto al cuerpo de la joven desató un debate que sigue alimentando comentarios y señalamientos en distintas plataformas.

Gina fue encontrada el domingo 16 de noviembre en la vivienda que compartía con su pareja en Quezon City. Fue el propio Iván quien la halló inconsciente y avisó a su padre para trasladarla cuanto antes a un centro médico. Los médicos confirmaron la muerte y un informe preliminar señaló que la joven presentaba líquido en los pulmones, congestión cardíaca y algunas lesiones menores que no eran determinantes. Aún así, la causa concreta no ha sido establecida. Las autoridades dependen de exámenes toxicológicos e histopatológicos que siguen en curso.

Puedes leer: Los Chicaneros en el ojo del huracán: Antonia desata rumores de conflicto familiar



En el sitio donde fue hallada se encontraron medicamentos y marihuana, elementos que quedaron bajo custodia para revisión. Cada uno de estos objetos está siendo analizado para descartar o confirmar si tuvieron algún rol en sus últimas horas.

El caso se volvió más complejo cuando salió a la luz un video publicado por el novio horas después del fallecimiento. En la grabación, Iván aparecía llorando junto al cuerpo de Gina, ya sin vida. Aunque el video mostraba su afectación, muchos usuarios lo interpretaron como algo inapropiado y comenzaron a relacionarlo directamente con la muerte de la joven, asegurando sin pruebas que grabar a su pareja en ese estado era “sospechoso”. Ese clip se viralizó y detonó una ola de críticas contra él, que recibió señalamientos fuertes durante esos días. Su familia confirmó que la presión digital fue abrumadora.

Publicidad

Puedes leer: Ella es Samantha Correa, chica trans, vinculada con escándalo de Blessd y Pirlo

Iván grabó a Gina minutos después de su muerte

Publicidad

El miércoles 19 de noviembre, apenas tres días después del fallecimiento de Gina, Iván fue encontrado sin vida en las escaleras de su residencia. La información preliminar indica que no hubo intervención externa, aunque el caso sigue bajo análisis. Lo que sí aclararon las autoridades es que el joven no estaba considerado sospechoso en la muerte de su pareja.

Un día antes, Iván había expresado en redes su dolor por lo ocurrido con Gina. El clip mostraba a un joven profundamente afectado, diciendo que no se imaginaba continuar sin ella. Ese mismo material terminó generando una lectura distinta por parte de muchos usuarios, conectándolo, de manera equivocada, con la muerte de la influencer. Su padre lamentó públicamente el desenlace y aseguró que la presión digital empeoró la situación emocional de su hijo.

Gina, originaria de Bayugan, era la menor de cuatro hermanos y tenía más de 177 mil seguidores en Instagram. Publicaba contenido diario en TikTok y Facebook, donde mostraba viajes, rutinas y parte de su trabajo en la plataforma Vivamax. Su presencia digital terminó convirtiéndose en el centro del debate tras su muerte, alimentando rumores que no han sido confirmados por las autoridades.