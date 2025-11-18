Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
HORARIO PARTIDO DE COLOMBIA
NUEVA SEÑORITA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Los Chicaneros en el ojo del huracán: Antonia desata rumores de conflicto familiar

Los Chicaneros en el ojo del huracán: Antonia desata rumores de conflicto familiar

Un reciente en vivo de Antonia y Chavi encendió especulaciones sobre tensiones dentro de la familia, luego de respuestas que dejaron más dudas que respuestas entre sus seguidores.

Chicaneros, familia de influencers
Antonia desata rumores de ruptura familiar
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Los rumores sobre una posible pelea dentro de la familia de creadores conocida como Los Chicaneros crecieron después de que Antonia Botero y su pareja, Chavi, aparecieran en una transmisión en vivo que dejó más preguntas que respuestas.

Aunque en ningún momento confirmaron un conflicto, sus respuestas, silencios y expresiones dieron pie a que muchos seguidores empezaran a especular sobre un distanciamiento real entre Antonia y el resto del grupo.

Puedes leer: Mamá de Los Chicaneros da pistas sobre distanciamiento de su hija Antonia, ¿por el bebé?

¿Qué pasó con Antonia y Chavi durante la transmisión?

Durante la transmisión, varios usuarios aprovecharon el espacio para preguntar directamente por la relación de Antonia con su familia. Las preguntas parecían incomodarla, especialmente cuando alguien mencionó que “la gente se estaba metiendo”.

Antonia respondió de manera corta y seria, lo que llevó a muchos a interpretar que la frase estaba relacionada con la situación familiar. Ese instante se volvió clave para quienes están convencidos de que existe un roce interno.

Chavi, por su parte, intervino varias veces para bajar la tensión. Aclaró que preferían mantenerse al margen de los comentarios y que su silencio no debía verse como una señal de que realmente había una pelea.

Te puede interesar

  1. Bárbara Yabeta, influencer
    Bárbara Yabeta fallece a causa de una bala perdida
    Foto: redes sociales de Bárbara Yabeta
    Internacional

    Famosa influencer pierde la vida y las cámaras de seguridad grabaron todo

  2. Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel
    Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel
    Foto: Instagram de Yeferson Cossio
    Farándula

    Yeferson Cossio no se quedó callado sobre viaje de influencers a Israel: "Hay límites"

También recomendó a los seguidores dirigir sus dudas directamente a quienes creen que están involucrados, una respuesta que para algunos significó que no querían cargar con la presión de aclarar un tema que, según ellos, “no les corresponde”.

Otro punto que disparó las especulaciones fue la ausencia de los padres de Antonia en el reciente baby shower del hijo de la joven pareja.

Publicidad

Muchos seguidores lo vieron como una prueba contundente de que algo sí está pasando, pues era un evento familiar importante que, según comentan en redes, habría sido impensable que se perdieran en otras épocas. Ese detalle, sumado a la actitud mostrada en el vivo, alimentó aún más la teoría del distanciamiento.

Te puede interesar

  1. Mariam Cissé influecer secuestrada que posteriormente perdió la vida
    Mariam Cissé, influencer secuestrada en Mali
    Foto: redes sociales
    Internacional

    Influencer secuestrada durante transmisión en vivo en Mali genera alarma

  2. Jhon Álex Castaño desafía a jH a una pelea de boxeo
    Jhon Álex Castaño, Cantante de música popular
    Foto: redes sociales
    Farándula

    “Si logramos 20.000 likes, nos peleamos”: Jhon Álex Castaño reta al ring a influencer

Hasta el momento, ningún integrante de Los Chicaneros dieron una versión oficial o a desmintieron la supuesta pelea. La falta de aclaraciones directas mantiene la conversación activa y genera que todos los movimientos de la familia sean observados con lupa.

Publicidad

Cada publicación, cada mensaje y hasta cada ausencia es analizada por los seguidores que intentan descifrar qué ocurre en realidad.

Puedes leer: Por una foto influencer colombiana terminó con un grillete en Estados Unidos

Mientras tanto, Antonia y Chavi se han mantenido firmes en su decisión de no profundizar en el tema. En la transmisión dejaron claro que no desean convertir su vida personal en motivo de debate, pero el fragmento de sus respuestas ya circula ampliamente y la polémica continúa creciendo.

Mira también: Kika Nieto y su polémica respuesta a quienes la critican por viajar a Israel

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes de famosos

Intimidades de famosos

Famosos colombianos

Redes sociales

Video