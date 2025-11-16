Por una foto influencer colombiana terminó con un grillete en Estados Unidos

La creadora de contenido Tatiana Arévalo explicó que por culpa de una foto, los agentes de ICE le pusieron un grillete. Pese a que ella no cometió ningún delito, menos se encuentra de ilegal en Estados Unidos y tiene varias empresas en este país, por lo cual decidió usar sus redes sociales, para contar lo sucedido.

Inicialmente, aseguró Tatiana Arévalo que los controles para los migrantes se endurecieron desde el pasado primero de octubre; al punto que desde ese día la ‘influencer’ empezó a recibir mensajes con historias de distintos seguidores a los que les habían puesto un grillete.

Puedes leer: Nueva regla complica a colombianos que viajan a EE.UU.; aumentan negaciones de visa



“Yo lejos de imaginarme que algún día a mí me iba a llegar el turno porque no estoy indocumentada, tengo visa, llegué en avión, les pagué un proceso, he tenido tres cortes y pago impuestos. Yo no lo podía creer”, explicó Tatiana Arévalo.



¿Por qué le pusieron el grillete a Tatiana Arévalo?

Pese a su incredulidad, a Tatiana Arévalo le pusieron un grillete en el tobillo y deberá tenerlo durante varias semanas. Según ella esto ocurrió una foto que tomó, en donde al parecer era inapropiado hacerlo.

“Fue por una foto, pero no una foto que me tomé, una foto que me dejé de tomar. Yo cambié mi celular y tenía una aplicación por la cual tenía que enviarles una foto cada semana. No se toma cuando yo quiero, se toma cuando ellos envían la alerta”, explicó a sus seguidores de TikTok.

Puedes leer: Latina relató como fue tramitar su visa para Estados Unidos; le revisaron su Instagram

Publicidad

De igual forma, comentó que tuvo una notificación que no llegaba en un horario establecido y va variando, pero siempre llega los martes. “Se me pasó ese martes, las notificaciones no quedaron activadas o no me pregunten qué pasó”, relató la creadora de contenido.

Publicidad

A la semana siguiente sí se tomó la foto, pero el sistema le arrojó error, por lo que tuvo que ponerse en contacto con las autoridades. Al día siguiente ya tenía puesto el grillete por culpa de la foto que no se tomó. Además le compartió a sus seguidores el miedo que tiene debido a que después del grillete sigue la detención.

“Por favor no se confíen en las alarmas del celular, tenga recordatorios escritos, póngalos en su puerta. Yo ya aprendí. Tengo cita con ICE y tengo mucho miedo porque me están escribiendo que después del grillete me van a detener”, finalizó Tatiana Arévalo.