Velatón en Villavicencio por Miguel Ayala y Nicolás Pantoja: hora y lugar confirmados

Villavicencio se prepara para una noche cargada de esperanza y unión. Este miércoles 26 de noviembre, a las 6:00 p.m., el parque central será el punto donde cientos de personas se reunirán con una sola intención: pedir el pronto regreso de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, quienes fueron retenidos días atrás cuando viajaban entre Popayán y Cali.

La convocatoria surgió de manera orgánica entre ciudadanos y seguidores, pero tomó más fuerza después de un nuevo mensaje del cantante Giovanny Ayala, padre de Miguel, quien volvió a dirigirse al país con una petición contundente y llena de preocupación.

Desde que el artista confirmó lo ocurrido con su hijo y con el tour mánager, su voz ha sido un constante llamado a la prudencia, al apoyo y a que se respete la integridad de los jóvenes. No pasó por rodeos y dejó claro que la familia está viviendo uno de sus momentos más difíciles.

En su reciente video, publicado este sábado, Giovanny dijo que agradece los mensajes de solidaridad que han recibido. “El que tiene su dolor lo llora”, expresó al inicio, dejando ver la carga emocional con la que ha tenido que enfrentar todo esto. Recordó que Miguel es un joven de 21 años, dedicado a los sueños que persigue desde la música, y que Nicolás es su mano derecha, la persona que está a su lado día y noche.

El conmovedor mensaje de Giovanny Ayala

El artista insistió en algo que ha repetido desde el primer día: ellos no están metidos en ningún conflicto, ni representan un riesgo o amenaza. Son dos jóvenes que viven de su trabajo y que iban camino a cumplir con sus compromisos cuando fueron interceptados.

Giovanny también habló del contexto complicado en temas de seguridad en esa zona del país. Para él, la situación se dio por simple ingenuidad: estaban cumpliendo su ruta, sin imaginar que terminarían retenidos por personas desconocidas. En su mensaje pidió respeto por la vida de ambos y solicitó a quienes los tienen que les permitan regresar sanos y salvos.

Otro punto que recalcó fue el papel de los medios. Solicitó tratar la información con cuidado y recordar que detrás de lo ocurrido hay familias completas con el corazón en la mano. “Esto no son memes. Esto es la vida real”, dijo con firmeza, subrayando que cualquiera podría verse enfrentado a una situación similar.

Giovanny también mencionó cómo está la madre de Miguel, asegurando que la situación la tiene completamente destruida. Y cerró su mensaje pidiendo al Gobierno y a las autoridades que desplieguen todo lo necesario para que su hijo y Nicolás vuelvan a casa.