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“Vicky Hernández, tenga dignidad. Yo ya lloré”: Aliña Lozano estalla enfurecida

La actriz publicó un video en sus redes sociales que desató la polémica al realizarle un reclamó a su colega Vicky Hernández.

Alina Lozano le reclama a Vicky Hernández
“Vicky Hernández, tenga dignidad. Yo ya lloré”: Aliña Lozano estalla enfurecida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Alina Lozano, ampliamente recordada por su papel de 'Doña Nidia' en Pedro, el escamoso, volvió a estar en boca de todos al publicar en sus redes sociales, en el cuál lanza un fuerte mensaje dirigido a la emblemática artista Vicky Hernández, cuestionando su "dignidad" debido a una supuesta relación con un hombre mucho más joven.

Tanto es así que en el clip Alina Lozano se muestra visiblemente afectada por esto y menciona: “¿Qué hace usted con ese muchachito, semejante actriz, que ha hecho historia en este país? Tenga dignidad, por Dios, honre su talento”. El tono dramático de la publicación dejó atónitos a sus seguidores.

Puedes leer: Alina Lozano reapareció y lanzó una dolorosa confesión: ¿terminó con Jim Velásquez?

Cabe destacar que Vicky Hernández, de 80 años, es una de las figuras más respetadas de la actuación en Colombia y no se le conoce ninguna relación reciente de este tipo con alguna persona joven.

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Sin embargo, la confusión llegó a su fin cuando la propia Lozano aclaró que el video nació de un incidente de identidad equivocada. Tanto es así que comentó que una mujer la abordó en la calle confundiéndola con Hernández y procedió a recriminarle por su vínculo con un joven.

Alina aprovechó esta equivocación para representar la escena en sus redes, aclarando con humor: “Vicky Hernández no es la que tiene una pareja joven, no. Es Alina Lozano Acosta... pero no soy Vicky Hernández. Ojalá”.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante este video de Alina Lozano?

Una vez se conoció este episodio, las redes sociales recordaron que Lozano ha estado durante varias controversias, en especial a su relación con el creador de contenido Jim Velásquez, con quien mantiene una diferencia de edad de 30 años.

Puedes leer: ¿Se acabó el amor? Jim Velásquez provoca llanto en Alina Lozano y genera dudas en su relación

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La pareja, que contrajo matrimonio en 2023, ha sido blanco constante de críticas y acusaciones de ser un "vínculo falso" con fines publicitarios. De hecho, no es la primera vez que la actriz juega con la ambigüedad; recientemente publicó otro video anunciando una "separación", pero fue solo alejamiento del azúcar.

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Sin embargo, este último mensaje provocó varios mensajes, mientras unos resaltan el ingenio de Alina Lozano para burlarse de sus detractores, otros consideran que este tipo de contenidos son estrategias de marketing para aumentar la interacción en sus perfiles para conseguir vistas.

Mira también: Revelan rostro del misterioso donante de la hija de Epa Colombia

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