¿Es jodido trabajar con Cabal? La senadora respondió sin filtros a la pregunta

La senadora María Fernanda Cabal mostró una faceta poco conocida de su vida profesional y personal durante su entrevista para El Klub de La Kalle. Más allá de la imagen pública de mujer de carácter fuerte, la congresista explicó cómo es el ambiente laboral dentro de su oficina.

Uno de los mitos que buscó desmentir durante la conversación fue el de su supuesta severidad con sus colaboradores. Ante la percepción de que es una jefa difícil, respondió sin rodeos: "No soy brava... todos quieren trabajar conmigo porque yo soy una bacana".

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Según explicó, procura que las tensiones propias de la política no afecten su carácter. "Yo no me tomo la vida tan en serio", afirmó, una filosofía que atribuyó a las enseñanzas de Olavo de Carvalho.



Ese ambiente relajado también se refleja en su equipo de trabajo, donde, según contó, hay espacio para el humor y la autocrítica. No obstante, reconoció que en ocasiones debe atender las recomendaciones de sus asesores y familiares.

Como ejemplo recordó una fotografía en bikini que publicó en tono de broma y que terminó eliminando. "Uno siempre tiene opinadores muy jartos en el equipo", comentó entre risas, aludiendo a quienes velan por su imagen pública.

Además, reveló que, aunque cuenta con un grupo encargado de administrar sus redes sociales, en algunas ocasiones responde personalmente los mensajes que recibe. En ese contexto, contó que uno de los usuarios que suele escribirle es Juan Fernando Quintero, una confesión que sorprendió a la mesa de El Klub de La Kalle.

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¿Cómo es el equipo de redes de María Fernanda Cabal?

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Con un alcance que, según explicó, supera los 110 millones de usuarios al mes en sus plataformas digitales, Cabal reconoció que resulta imposible administrar todas sus redes de manera individual, por lo que cuenta con un equipo especializado.

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Aunque aseguró que ella misma publica el contenido de X, explicó que la gestión de otras plataformas está delegada. "Instagram lo hace casi todo Luisa Gómez... uno no puede poner lo mismo en todas las redes", señaló.

La senadora destacó que quienes trabajan con ella deben tener rapidez para reaccionar y sentido del humor, cualidades que considera fundamentales en la comunicación digital.

Gracias a esa estrategia, aseguró que su imagen ha evolucionado hacia una versión "mucho más cercana y menos contundente", dejando atrás parte de la percepción de confrontación que la acompañó durante sus debates en el Congreso.

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Finalmente, al hablar de su estilo de liderazgo y de sus aspiraciones presidenciales para 2030, dejó claro cuál es el perfil de las personas que busca para su equipo. "Usted trae los buenos... trae gente que es mejor que usted", afirmó, al defender la importancia de rodearse de profesionales altamente capacitados.