Candidatos recuperaron votos tras el escrutinio: uno de ellos sumó más del triple

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial y confirmó las cifras definitivas que llevarán a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a disputar la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Más allá de quién terminó en el primer y segundo lugar, uno de los datos que llamó la atención tras concluir el escrutinio fue el aumento de votos que registraron ambos candidatos frente al preconteo divulgado la noche de las elecciones.

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Las cifras certificadas por la autoridad electoral muestran que Abelardo de la Espriella obtuvo oficialmente 10.366.143 votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.703.921 sufragios.

Aunque el orden de los candidatos no cambió respecto a los resultados preliminares, sí hubo diferencias en las cantidades finales de votos una vez concluyó el proceso de revisión de actas electorales.

¿Por qué aumentaron los votos?

Para entender lo ocurrido es importante diferenciar dos conceptos que suelen generar confusión entre los ciudadanos: el preconteo y el escrutinio.

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El preconteo es el resultado preliminar que se conoce durante la noche electoral. Su función es informar rápidamente cómo avanza la votación, pero no tiene validez jurídica para declarar resultados oficiales.

En cambio, el escrutinio es el procedimiento legal mediante el cual las autoridades revisan detalladamente las actas electorales, verifican formularios, estudian reclamaciones y consolidan las cifras definitivas de cada elección.

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Por esa razón es normal que existan diferencias entre los números anunciados inicialmente y los resultados oficiales certificados posteriormente.

/Foto: AFP

Así crecieron las votaciones de los candidatos

Según los datos divulgados por el CNE, Abelardo de la Espriella aparecía en el preconteo con 10.361.499 votos.

Tras finalizar el escrutinio nacional, su cifra oficial pasó a 10.366.143 votos.

Esto significa que sumó 4.644 votos adicionales durante la revisión oficial.

Por el lado de Iván Cepeda, el preconteo le había otorgado 9.688.361 votos. Sin embargo, una vez terminó el escrutinio, la cifra definitiva quedó en 9.703.921 votos.

Eso representa un incremento de 15.560 votos frente al resultado preliminar.

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Cepeda sumó más de tres veces los votos adicionales de De la Espriella

Uno de los aspectos que más llama la atención al comparar las cifras es la diferencia entre los votos adicionales obtenidos por cada candidato durante el escrutinio.

Mientras Abelardo de la Espriella incorporó 4.644 votos a su resultado inicial, Iván Cepeda sumó 15.560.

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Al hacer la comparación matemática, los votos adicionales incorporados a la candidatura de Cepeda representan más de tres veces los que fueron agregados a la votación de De la Espriella.

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Este dato ha generado comentarios debido a la diferencia entre ambos incrementos. Sin embargo, es importante señalar que estos ajustes son producto de la revisión de documentos electorales y forman parte del procedimiento normal establecido por la legislación colombiana.

A pesar de las variaciones registradas durante el escrutinio, los resultados finales no modificaron la clasificación de los candidatos.

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Abelardo de la Espriella se mantuvo como el aspirante más votado de la primera vuelta presidencial y avanzó a la segunda ronda con más de 10,3 millones de votos.

Iván Cepeda conservó el segundo lugar y también aseguró su paso a la siguiente fase de la elección con más de 9,7 millones de sufragios.

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La diferencia entre ambos candidatos continúa siendo superior a los 662.000 votos.