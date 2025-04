Martha Isabel Bolaños habló de su complicado estado de salud y preocupa a sus seguidores

La reconocida actriz y DJ caleña Martha Isabel Bolaños , atraviesa un complicado momento de salud después de sufrir una fuerte infección respiratoria , lo que la ha obligado a cancelar varios compromisos laborales.

Esta noticia fue confirmada por la propia actriz mediante un video que publicó en sus redes sociales , en donde se le ve con dificultad para respirar y recostada en una camilla.

Aunque esta situación no se trata de una enfermedad grave, la infección por la que atraviesa ha requerido atención médica y por esta razón cancelo sus compromisos temporalmente, entre estos una presentación como DJ en la ciudad de Popayán.

Martha explicó que no se encuentra en condiciones físicas para poder realizar su show musical , ya que no cuenta con la energía suficiente que el cuerpo requiere para estar en un evento como esos.

“Primero que todo, una disculpa con esta cara de jopo que tengo. Yo siempre he criticado a la gente que sale así, mostrando sus heridas, mostrando su situación de salud , pero esta vez me veo obligada a hacerlo" comentó Bolaños.

"Quiero pedirles una disculpa de corazón a toda la gente de Popayán que ha hecho su reserva para verme este miércoles 16", dijo, refiriéndose a su presentación ya previamente mencionada.

"Quiero que entiendan que ‘Salsa grande’ es un show lleno de energía, alegría, brincos, risas, cantos y esta gripa se me complicó , me ha dado demasiado duro " se refirió al show que ella prepara siempre y además confirmo que la fecha se aplaza, pero no por mucho tiempo pues tiene la esperanza de salir pronto de esta situación.

"No es recomendable. Así que, para poder darles el 100 % de lo que es Martha Isabel , me veo obligada a aplazarlo . Estén pendientes de la nueva fecha” con esta finalizó Martha.

El video que fue publicado por su red social de Instagram en donde acudieron sus seguidores para expresarle el cariño y una voz de aliento para que la recuperación pueda ser lo más pronto posible.

Según lo que se sabe de las personas cercanas a la actriz, se estima que Martha retome sus labores los próximos días una vez supere los problemas respiratorios que la tienen con un tanque de oxígeno.

