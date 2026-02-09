Publicidad

Eclipse solar de febrero oscurecerá el cielo de forma inédita; países donde se podrá ver

Este fenómeno astronómico poco común se podrá observar dentro de poco en distintas regiones del mundo, donde el cielo ofrecerá un espectáculo que ya genera expectativa entre quienes esperan verlo.

Eclipse solar que iluminará el cielo en febrero
imagen de referencia
Foto: generada por IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Un fenómeno astronómico poco común, conocido como eclipse solar anular o “Anillo de Fuego”, será visible en diversas partes del mundo en los próximos días, e investigadores y observadores del cielo piden a varios países prepararse para este espectáculo celeste que ofrece una vista impresionante del Sol parcialmente oscurecido.

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar que llega a nuestro planeta. En el caso de los eclipses anulares, la Luna no cubre por completo al disco solar, lo que deja visible un borde brillante alrededor de la silueta lunar que se asemeja a un “anillo de fuego”.

Puedes leer: La primera Luna de Sangre de 2026 ya tiene fecha: así será el eclipse lunar total

¿Cuándo será el eclipse solar de febrero y desde que países se podrá observar?

Según los cálculos astronómicos, este eclipse anular sucederá el 17 de febrero próximo y podrá ser observado en diversas regiones. Aunque el fenómeno será más completo desde el continente Antártico, también ofrecerá una oportunidad de observación parcial en varios lugares del hemisferio sur.

De acuerdo con theskylive.com, especialistas en fenómenos astronómicos señalan que el eclipse será visible de forma parcial en Sudamérica, especialmente en Argentina y Chile, donde el cielo transmitirá el avance de la sombra lunar durante el amanecer.

Además, el fenómeno se podrá observar en regiones del sur y este de África, como:

  • Botsuana
  • Lesoto
  • Madagascar
  • Mozambique
  • Tanzania
  • Zimbabue
  • Mayotte
  • Mauricio
  • Suazilandia (Esuatini)
  • Malaui
  • Zambia
  • Reunión
  • Sudáfrica 

En estas zonas, los observadores tendrán la oportunidad de ver cómo la Luna cubre gran parte del Sol, aunque sin llegar a cubrirlo por completo, lo que producirá un oscurecimiento notable del cielo en diferentes grados.

Puedes leer: Febrero ilumina el cielo con seis grandes citas astronómicas; fechas que no debes olvidar

Recomendaciones para observar el eclipse solar

Ver un eclipse solar directamente sin protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en los ojos, incluso cuando la Luna cubre solo parcialmente el Sol. Por eso, los expertos llaman a no mirar directamente al astro sin filtros solares certificados o gafas especiales diseñadas para eclipses.

Una alternativa segura es observar el fenómeno mediante la proyección indirecta, usando un telescopio o binoculares con filtros adecuados para proyectar la imagen solar en una superficie.

Un eclipse solar total es un fenómeno que ocurre en el planeta, en promedio, cada año y medio. Sin embargo, aunque estos eventos no son extremadamente raros a escala global, la posibilidad de observar uno desde un mismo lugar específico es mucho más limitada.

De hecho, para que un eclipse solar total vuelva a ser visible desde el mismo punto geográfico pueden pasar varios siglos, aproximadamente unos 375 años, lo que convierte a cada observación en una experiencia verdaderamente excepcional y difícil de repetir para una misma generación.

Mira también: ¿Faber Burgos se prepara para ir al espacio? El influencer sorprende con anuncio

