Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
YINA CALDERÓN: "ME VA A NOQUEAR"
SOLUCIÓN PARA ENTIDADES BANCARIAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / La nueva norma que para en seco a vecinos problemáticos en conjuntos residenciales

La nueva norma que para en seco a vecinos problemáticos en conjuntos residenciales

Se conoció una nueva norma dentro de los conjuntos residenciales que frenaría a los vecinos problemáticos, además de regular otros aspectos para la convivencia.

La nueva norma que para en seco a vecinos problemáticos en conjuntos residenciales
La nueva norma que para en seco a vecinos problemáticos en conjuntos residenciales, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2025