La nueva norma que para en seco a vecinos problemáticos en conjuntos residenciales

Es sabido que los conflictos dentro de los conjuntos residenciales se convirtieron en una constante en muchas ciudades de Colombia. Al punto que los vecinos invaden parqueaderos ajenos, mientras que otros toman zonas comunes en y las convierten en zonas comunes en extensiones del territorio.

Ante tanta situación de este estilo, se presentó una nueva norma que podría cambiar el panorama. En este caso se trataría de el Decreto 768 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional y vigente desde el pasado 7 de julio, donde se da facultad a la Policía Nacional para la recuperación de bienes dentro de los conjuntos residenciales.

Tanto es así que en la sección 2, el Artículo 2.2.8.18.2.1, del Decreto, se explica que el propósito principal de la actuación policial es recuperar la armonía y el orden de la comunidad. Para lograrlo se priorizan métodos de protección, reparación, enseñanza o prevención, esto con el nombre de la “acción preventiva en caso de perturbación”.

¿Qué otros aspectos se mencionan en el Decreto 768 sobre el conjunto residencial?

Cabe destacar que otro apartado de este artículo menciona que: “La Policía Nacional lo impedirá y expulsará a los perturbadores en un plazo de hasta 48 horas.” Esto en relación al tiempo que se debe tomar para resolver este tipo de situaciones en los conjuntos residenciales.

En otras palabras, si un vecino decide estacionar su carro en una zona no permitida, instalar estructuras en áreas comunes o apropiarse de espacios sin autorización, la Policía podrá actuar de forma inmediata y ordenar el desalojo, garantizando el respeto por las normas de convivencia.

Sumado a esto, también este decreto abarca algunas actividades dentro de los conjuntos residenciales, además de entregar sanciones por no entregar actas de asamblea. Mientras que otro punto el comité de convivencia y el manejo especial de caninos dentro de este tipo de propiedades.

En este último aspecto, el Decreto 768 del 2025 es enfático en mencionar el uso del uso de correas, recoger el excremento del animal, además prohíbe algunas razas en ciertos espacios de estos recintos. La finalidad de esto es crear un espacio más habitable para los residentes de los conjuntos residenciales.

Por lo cual, con este decreto, el Gobierno nacional busca fortalecer la convivencia dentro de los conjuntos residenciales y evitar que los conflictos entre los vecinos, puedan escalar a situaciones con resultados lamentables.

