Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿NEQUI DEJA DE FUNCIONAR?
DUCHAS EN ARTEMIS II
PALABRAS DE TEKASHI SOBRE MADURO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / La verdadera historia de 'Un millón de primaveras': no era una canción de desamor

La verdadera historia de 'Un millón de primaveras': no era una canción de desamor

Olvida todo lo que creías saber sobre este éxito de Vicente Fernández; detrás de sus versos no hay un romance fallido, sino el relato de un pacto con el más allá.

La verdadera historia de 'Un millón de primaveras': no era una canción de desamor
La verdadera historia de 'Un millón de primaveras': no era una canción de desamor
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

Seguramente la has cantado a todo pulmón con un tequila en la mano, convencido de que es el himno definitivo para lanzarle indirectas a un viejo amor.

Sin embargo, si dedicaste "Un millón de primaveras" pensando en un despecho romántico, estabas completamente equivocado.

Puedes leer: Video de Alejandro Fernández actuando raro en el escenario: ¿qué le pasó?

Esta joya musical, que Vicente Fernández inmortalizó con su voz, no nació de una ruptura de pareja, sino de una herida que el tiempo no pudo cerrar: el amor de un padre hacia su hijo.

La mente maestra detrás de esta letra fue Joan Sebastian, quien decidió darle un giro a su propio dolor para crear una de las obras más icónicas del cancionero mexicano.

A simple vista, el público le otorgó un significado sentimental y melancólico enfocado en el romance, pero la realidad oculta tras esos versos te arrugará el corazón. El tema es, en esencia, un homenaje póstumo a Trigo Figueroa, el hijo del "Rey del Jaripeo".

La historia que dio vida a esta composición es verdaderamente fuerte. Trigo, quien trabajaba cuidando a su padre como parte de su equipo de seguridad, perdió la vida de forma heroica al interponerse en el camino de un proyectil que iba dirigido hacia Joan Sebastian durante una presentación.

Este evento dejó al cantautor sumido en una devastación total, buscando cualquier forma de canalizar su tristeza a través de la música y la poesía.

Te puede interesar

  1. Profesor se infarta en medio de presentación
    Profesor se infarta en medio de presentación
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Profesor pierde la vida mientras interpretaba canción de Vicente Fernández; se desploma

  2. Video: pillan a la viuda de Vicente Fernández con un nuevo hombre, ¿será su nuevo amor?
    María del Refugio Abarca Villaseñor viuda de Vicente Fernández
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Video: pillan a la viuda de Vicente Fernández con un nuevo hombre, ¿su nuevo amor?

Publicidad

Lo que muchos no saben es que el origen de la canción tiene un componente que roza lo sobrenatural. Según relatos cercanos al compositor, Joan Sebastian asistió a una sesión con una médium con la esperanza de encontrar consuelo.

En ese encuentro, el artista aseguró haber recibido un mensaje directo de su hijo fallecido, en el cual Trigo le hacía una petición muy especial: que dejara de escribir canciones y poemas sobre él.

Publicidad

Joan decidió honrar ese deseo, pero no sin antes componer una última obra en su honor. Esa pieza final fue, precisamente, "Un millón de primaveras".

Puedes leer: Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo

Con esta revelación, la letra adquiere una dimensión totalmente distinta. Cuando escuchas la estrofa que dice:

"Solo falta un millón de primaveras / unos cuantos siglos he de adorarte / después de eso ya no vuelvo a molestarte", ya no se trata de un hombre rogando por una segunda oportunidad a una mujer.

En realidad, es la declaración de un padre que reconoce que una vida no le alcanzará para superar el vacío de su pérdida.

La promesa de "no volver a molestarte" es el compromiso de Joan con su hijo de no volver a utilizar su memoria como fuente de inspiración constante, cerrando así un ciclo de duelo a través del arte.

Te puede interesar

  1. Te quiero ver campeón, canción del Mundial
    Te quiero ver campeón, canción del Mundial
    /Foto: YouTube
    Música

    Letra de 'Te quiero ver campeón': El nuevo himno de la Selección Colombia

  2. Pal Agua J Balvin letra completa: canción con Ryan Castro
    Pal Agua J Balvin letra completa: canción con Ryan Castro
    /Foto: Facebook Ryan Castro
    Música

    Letra completa de Pal Agua de J Balvin y las pistas ocultas con Ryan Castro

Publicidad

Aunque Joan Sebastian fue el autor, fue Vicente Fernández quien se encargó de llevar este sentimiento al corazón de millones de personas.

Gracias a su capacidad para transmitir emociones profundas, "El Charro de Huentitán" convirtió este tributo personal en un éxito mundial, aunque la mayoría de la audiencia la adoptara bajo un contexto de desamor.

Publicidad

Ahora que conoces la verdadera historia, es probable que no vuelvas a cantar este tema de la misma manera. No es una balada para los que tienen el corazón roto por un romance; es el último adiós de un padre que prometió amar a su hijo por toda la eternidad.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Música popular

Vicente Fernández

Historias de canciones

letras de canciones