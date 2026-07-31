Joven fue citado por redes sociales a una pelea y perdió la vida al cumplir el encuentro

Lo que comenzó como una discusión en redes sociales terminó en un trágico desenlace en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Nicolás, un joven de aproximadamente 20 años, acudió a un encuentro que, según las primeras versiones, había sido acordado para resolver un conflicto cara a cara. Sin embargo, la cita terminó de la peor manera y ahora las autoridades buscan a la persona que participó en la confrontación.

De acuerdo con la información conocida por GatoNoticias, el conflicto se originó tras varios intercambios de mensajes entre Nicolás y otro joven. La discusión fue subiendo de tono hasta que ambos habrían decidido encontrarse para enfrentarse físicamente. La investigación busca establecer qué ocurrió desde el momento en que se pactó la reunión hasta el instante en que se produjo el ataque.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

El encuentro se registró en inmediaciones de la carrera 87 N con calle 88, entre los barrios Villa Javier y San Pedro, en la localidad de Bosa. Según informó Q'Hubo, Nicolás tenía cerca de 20 años y llegó hasta ese punto para encontrarse con el joven con quien había discutido previamente a través de redes sociales.

Durante la confrontación, el otro participante habría utilizado un arma cortopunzante, causándole una grave herida en el pecho. Personas que se encontraban en el sector auxiliaron al joven y lo trasladaron inicialmente al Centro de Salud Villa Javier.

Sobre esos momentos, un comerciante de la zona relató: "Unos dicen que venía caminando; otros, que lo traían alzado", reflejando la confusión que se vivió mientras intentaban llevarlo al centro asistencial.

Al llegar al lugar, el personal médico inició la atención de urgencia con apoyo del personal de seguridad del centro de salud. El mismo testigo aseguró que "El celador lo ayudó a subir al segundo piso y de ahí no supimos nada más".

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Debido a la gravedad de la lesión, Nicolás fue remitido al Hospital de Bosa. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de ingresar al centro asistencial. Tras lo ocurrido, la persona que participó en la pelea abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Desde entonces, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las labores para identificarla y establecer su ubicación.

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Como parte de la investigación, los uniformados analizan las conversaciones que habrían sostenido los dos jóvenes antes del encuentro, además de los videos captados por cámaras de seguridad instaladas en el sector y los testimonios de quienes presenciaron la confrontación.

Los investigadores buscan establecer cómo se organizó el encuentro, cuál fue la secuencia de los hechos y qué responsabilidad tendría cada uno de los involucrados. Entre las pruebas recopiladas se encuentran los registros digitales, los videos de vigilancia y los elementos encontrados en el lugar donde ocurrió la pelea.

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