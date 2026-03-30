Avianca sanciona a Yeferson Cossio por broma pesada en pleno vuelo; chistecito salió caro

Yeferson Cossio, el creador de contenido que tiene acostumbrados a sus seguidores a ver situaciones fuera de lo común, se pasó de la raya en su más reciente viaje internacional.

Lo que empezó como un plan para generar "me gusta" y visualizaciones en sus redes sociales, terminó en una medida disciplinaria sin precedentes por parte de Avianca.

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La madrugada del 11 de marzo de 2026, la aerolínea tomó la decisión radical de dar por terminado su contrato de transporte tras un episodio ocurrido en el vuelo AV46, que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid.



El problema no fue solo el ruido o las risas, sino el uso de un artefacto que desprendió un fuerte olor químico dentro de la cabina de pasajeros.

Según los reportes oficiales, Cossio activó este dispositivo mientras sobrevolaban el océano Atlántico, un punto crítico del trayecto donde no hay aeropuertos cercanos para realizar un aterrizaje de emergencia en caso de que algo salga mal.

En un espacio cerrado como el de un avión, donde el sistema de presurización hace que el aire recircule constantemente, introducir sustancias químicas no es solo una molestia, sino un riesgo directo para la salud de todos los que van a bordo.

La aerolínea fue enfática al señalar que este "comportamiento disruptivo" fue planeado meticulosamente para ser compartido en plataformas digitales. De hecho, se sabe que el propio influencer se grabó activando el artefacto para registrar las reacciones de los demás pasajeros.

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En las imágenes que han circulado, se nota la incomodidad de una pasajera extranjera ante el olor, lo que generó un rechazo inmediato por parte de la comunidad en internet y aceleró las medidas de la compañía.

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¿Cuáles son las consecuencias de Yeferson Cossio por broma en vuelo de Avanca?

Primero, Avianca canceló de inmediato su vuelo de regreso a Colombia, dejándolo a su suerte para buscar otra forma de volver al país. Pero eso es solo el principio.

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La empresa se basó en el numeral 8.6 de su contrato de transporte, específicamente en los literales a, d y h, que protegen la disciplina, el orden y la seguridad del vuelo.

Al ignorar las instrucciones de seguridad e interferir con la tranquilidad de la tripulación y los pasajeros, Cossio violó las reglas básicas de convivencia en el aire.

Pero la historia no termina ahí. Avianca anunció que interpondrá acciones legales contra el creador de contenido, aunque todavía no han detallado qué tipo de demanda será.

Además, la compañía aprovechó el escándalo para hacer un llamado urgente al Congreso de la República de Colombia. Están pidiendo que se agilice el Proyecto de Ley 153 de 2025, el cual busca endurecer las sanciones para pasajeros que se comporten mal, incluyendo multas más altas y la creación de listas de exclusión.

Por su parte, Yeferson Cossio no se ha quedado callado del todo. Aunque no ha dado una declaración formal sobre la sanción de la aerolínea, publicó un mensaje en su cuenta de X que dejó a muchos pensando:

"cuando digo que tengo la conciencia tranquila no me refiero a que no hice nada, me refiero a que no me arrepiento de nada de lo que hice".

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Esta actitud ha generado aún más polémica entre los usuarios, quienes critican que no se tome en serio la seguridad aérea.

Al final, lo que pretendía ser un contenido divertido para sus redes, se convirtió en un caso que marca un antes y un después en cómo las aerolíneas tratan a las figuras públicas que desafían las normas a bordo.

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