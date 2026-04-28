Alejandro Sanz rompe el silencio y aclara rumores de relación con Shakira

Uno de los rumores de romance en el mundo del espectáculo es el de Alejandro Sanz y Shakira, esto debido a la química de ambos en canciones como 'La Tortura', lo que alimentó las teorías durante viarios años. Sin embargo, el cantautor español decidió aclarar en una entrevista su relación.

Durante una charla con el periodista Jordi Évole, Sanz abordó por primera vez de manera directa los rumores que rodearon su relación con Shakira explicando que si bien existió una fuerte complicidad artística y una conexión especial frente a las cámaras y en los escenarios, nunca hubo algo sentimental entre ellos.

Puedes leer: Concierto de Shakira en Copacabana: fallece trabajador durante montaje del escenario



Ante la insistencia por hablar del tema de una posible relación con la barranquillera. El cantante recordó que, en los momentos de mayor especulación, ambos tenían realidades sentimentales muy distintas que hacían imposible cualquier acercamiento amoroso.



Uno de los puntos clave que Alejandro Sanz destacó fue la situación personal de Shakira durante sus colaboraciones más famosas. El español señaló que, en aquel periodo, la cantante mantenía una relación estable con Antonio de la Rúa, a quien consideró como una persona cercana.



¿Qué más comentó Sanz sobre su vínculo con Shakira?

De igual forma, Alejandro Sanz recordó que en esos años venía de cerrar etapas personales importantes, como su separación de Jaydy Michel y el inicio de su relación con Raquel Perera, con quien formó una familia. “Ella tenía eso, yo también tenía pareja”, explicando que era improbable que hubiera un vínculo entre ellos.

Puedes leer: Presentación de Karol G en Coachella 2026; envía fuerte mensaje a latinos: "Me paro duro"

Sumado a esto, explicó que él y la barranquillera suelen bromear sobre estos rumores. Al punto que llegaron a mencionar que: “Nosotros siempre estamos con las bromas... esto sería incesto". Así mismo, agradece que no haya sucedido un romance debido a que considera su amistad con la cantante como una de las cosas más valiosas.

Publicidad

Sanz teme que un vínculo amoroso fallido en el pasado podría haber destruido la conexión sólida que mantienen actualmente con ella. "Realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada", sentenció.

Publicidad

Hoy, mientras Shakira continúa enfocada en su carrera y su familia tras su separación de Gerard Piqué, Alejandro Sanz disfruta de su relación sentimental con la actriz Stephanie Cayo. Esto, mientras busca cerrar uno de los capítulos más hablados de la prensa y de su vida.