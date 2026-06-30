Revelan que Natalia Villalba tenía “quemadas las huellas”; así la encontraron

El caso de Natalia Villalba, una diseñadora gráfica y modelo oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado sin vida al norte de Bogotá, continúa conmocionando a la opinión pública del país. En una reciente entrevista para Conducta Delictiva, su madre, Claudia Villalba, compartió detalles sobre las circunstancias del hallazgo y el estado de ella.

Natalia fue encontrada el lunes 22 de junio dentro de una maleta en el baño de una habitación de un hotel. Según el testimonio de su mamá, el descubrimiento lo realizó una empleada de limpieza cuando se disponía a preparar la habitación, ya que el plazo de estancia se había vencido.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso está relacionado con las condiciones en las que fue hallado el cuerpo de la joven, tras permanecer varios días en el apartamento. Claudia Villalba aseguró que, según la información que recibió de su esposo luego de asistir a la Fiscalía, Natalia presentaba marcas particulares en sus extremidades.



En su testimonio, la madre afirmó que “tenía las manitas quemadas, los deditos, de tal vez del frío, no sé, porque imagine todo ese tiempo mojándose; es horrible”. Según explicó, esas lesiones podrían estar relacionadas con la exposición prolongada al agua y a las condiciones del lugar donde fue hallado el cuerpo.

Debido al estado general del cuerpo, la madre decidió no entrar a reconocerlo, siguiendo las recomendaciones de familiares y autoridades, para preservar el recuerdo de su hija tal como era en vida.

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¿Cómo avanza el caso de Natalia Villalba?

La investigación se centra actualmente en un ciudadano británico que se perfila como el principal sospechoso de los hechos. Claudia Villalba informó que las autoridades han identificado que este hombre manejaba dos identidades distintas, siendo la original la que figura en su licencia de conducir.

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Cámaras de seguridad del hotel habrían captado al individuo saliendo de la habitación con sábanas hacia la lavandería durante los días en que Natalia ya no respondía mensajes.

Mientras la familia espera los resultados finales de Medicina Legal, los cuales podrían tardar hasta tres meses, además solicitaron a la comunidad y a los medios de comunicación respeto por la memoria de Natalia.

Aparece detalle sobre la identidad de Natalia Villalba que daría un giro al caso Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Finalmente, Claudia aprovechó el espacio para recordar a Natalia como una joven líder, inteligente y muy unida a sus cinco hermanos. Asimismo, reiteró el llamado de su familia para que el caso no quede impune. "Lo único que nos importa es que se haga justicia y que este tipo no siga haciendo estas cosas", concluyó.

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